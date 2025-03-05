Преступление без доказательств: что делать, если сплошную не было видно, но штраф пришёл

2:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Ранняя весна приносит водителям новые сложности: под снегом исчезает дорожная разметка, а вместе с ней — и ясность в вопросе соблюдения ПДД. Инспектор ГАИ рассказал, считается ли нарушением пересечение сплошной, если её попросту не видно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зимняя дорога

Разметки нет, а штраф будет?

Дороги в это время года часто покрыты снежной кашей, а редкие проталины асфальта не всегда раскрывают реальную картину разметки. Автомобилист может нарушить правила, даже не подозревая об этом. Однако отсутствие видимости линии не избавляет от ответственности.

Какие штрафы грозят водителям?

Наказание зависит от того, какие полосы разделяет сплошная линия:

Если она разграничивает потоки в одном направлении, штраф составит 750 рублей . При оплате в первые 20 дней действует скидка.

. При оплате в первые 20 дней действует скидка. Если линия отделяет встречные полосы, сумма вырастает до 7500 рублей , а в ряде случаев грозит лишение прав на 4-6 месяцев .

, а в ряде случаев грозит лишение прав . Повторное нарушение, зафиксированное камерой, снова приведёт к штрафу 7500 рублей . Если же нарушение зафиксирует инспектор, водитель рискует потерять права на год .

. Если же нарушение зафиксирует инспектор, водитель рискует потерять права . Единственное исключение — объезд препятствия: в этом случае штраф колеблется в пределах 1500-2250 рублей.

А если линия скрыта снегом?

Правила дорожного движения не дают чёткого ответа на этот вопрос. Формально разметка остаётся обязательной к соблюдению, даже если её не видно. Верховный Суд пока не представил официальных разъяснений, поэтому всё зависит от ситуации и возможного оспаривания штрафа.

Автоматические камеры фиксации нарушений не учитывают погодные условия, ведь данные о расположении сплошных линий у них уже загружены. Это означает, что штраф может прийти даже в том случае, если водитель не видел разметку. Многие автомобилисты пытаются обжаловать такие постановления.

Как действовать при обвинении в нарушении?

Если вас остановил инспектор, важно сразу заявить, что разметка была скрыта снегом или плохо различима. В случае разногласий следует:

Внести возражения в протокол.

Сделать фото- или видеозапись состояния дороги.

Подготовить доказательства для обжалования штрафа в суде.

Судебная практика: есть ли шанс отменить штраф?

Ситуация сложная: ПДД запрещают пересечение сплошной в любых условиях. Однако суды нередко становятся на сторону водителей, если нет запрещающих знаков. Разметка может отсутствовать, но дорожные знаки остаются главным ориентиром. Поэтому перед манёвром стоит внимательно их изучить.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

