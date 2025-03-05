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Две старые, две новые: куда поставить шины, чтобы дорога не превратилась в аттракцион

3:05
Авто

Вопрос о том, куда устанавливать более изношенные шины — на переднюю или заднюю ось — вызывает споры среди водителей. Многие считают, что лучшие шины следует ставить на переднюю ось, особенно в автомобилях с передним приводом, чтобы обеспечить лучшее сцепление и управляемость.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Однако исследования и рекомендации экспертов указывают на обратное: новые или менее изношенные шины предпочтительно устанавливать на заднюю ось, независимо от типа привода.

Почему это важно?

При торможении и вхождении в повороты вес автомобиля смещается вперед, увеличивая нагрузку на передние колеса и улучшая их сцепление с дорогой. В то же время задние колеса разгружаются, и их сцепление снижается.

Если задние шины более изношены, существует повышенный риск заноса, особенно на скользкой дороге. Многие водители не обладают навыками управления в условиях заноса, что делает ситуацию особенно опасной.

Роль систем безопасности

Современные автомобили оснащены системами ABS и ESP, предназначенными для предотвращения заноса. Однако, если задние шины изношены больше передних, эти системы будут срабатывать чаще, что может привести к увеличению тормозного пути и снижению динамики автомобиля.

Поэтому даже с наличием электронных помощников рекомендуется устанавливать менее изношенные шины на заднюю ось.

Международный опыт

В некоторых странах, например, в Швеции, вопрос о правильной установке шин подробно рассматривается в автошколах. Ученикам демонстрируют последствия неправильного распределения шин и обучают предотвращению заноса, а не борьбе с ним. Такой подход способствует повышению безопасности на дорогах.

Рекомендации производителей шин

Крупные производители шин, такие как Michelin, рекомендуют устанавливать новые или менее изношенные шины на заднюю ось. Это обеспечивает лучшую курсовую устойчивость и снижает риск заноса в сложных дорожных условиях.

Практические советы

  • Регулярная ротация шин: чтобы обеспечить равномерный износ всех четырех шин, рекомендуется периодически менять их местами. Это поможет сохранить баланс и управляемость автомобиля.

  • Проверка давления: поддержание правильного давления в шинах способствует равномерному износу и оптимальному сцеплению с дорогой.

  • Своевременная замена: не дожидайтесь критического износа протектора. Своевременная замена шин повышает безопасность и комфорт вождения.

Хотя интуитивно может казаться правильным устанавливать лучшие шины на переднюю ось, исследования и рекомендации специалистов указывают на необходимость установки менее изношенных шин на заднюю ось. Это обеспечивает лучшую стабильность и управляемость автомобиля, снижая риск заноса и повышая общую безопасность на дороге.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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