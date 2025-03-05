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Автомобильный Ледниковый период: рассказываем, как разморозить дворники за минуту

3:17
Авто

Весна не всегда приходит с теплом. В некоторых регионах России ранней весной вновь вернулись холода и метели, создавая сложные условия для автомобилистов. ГИБДД призывает водителей учитывать погодные условия и подготовить автомобиль к низким температурам.

Дворники
Фото: Freepik by kaboompics
Дворники

Не все знают, что современные автомобили имеют специальные зимние режимы, которые помогают справляться с морозами. Представитель ГИБДД рассказал, как защитить стеклоочистители и систему омывания фар, чтобы избежать неприятностей в холодную погоду.

Что делать, если дворники примерзают?

Одна из распространённых проблем зимой — примерзание щёток стеклоочистителя к лобовому стеклу. Добавьте сюда засорение или обледенение форсунок омывателя — и видимость на дороге резко ухудшается.

Владельцам автомобилей с подогревом лобового стекла и форсунок проще: такие системы помогают растапливать лёд и предотвращают замерзание воды в системе омывателя. Однако далеко не все модели оснащены этими функциями.

Если ваш автомобиль не оборудован системой подогрева, есть простой способ избежать проблем — зимний режим стеклоочистителей. Эта функция присутствует во многих современных авто, но водители часто о ней даже не подозревают.

Как работает зимний режим дворников?

При активации этой опции щётки дворников автоматически смещаются в положение, где на них попадает тёплый воздух из системы отопления салона. Это ускоряет таяние льда и предотвращает их примерзание к стеклу.

Активация режима зависит от модели автомобиля:

  • В некоторых авто достаточно приподнять дворники вручную.
  • В других — включить режим через подрулевой переключатель.
  • В моделях с электронным управлением опция настраивается в меню бортового компьютера.

Чтобы узнать, есть ли эта функция в вашем автомобиле и как её включить, загляните в руководство по эксплуатации.

Форсунки омывателя: как защитить их от обледенения?

Если дворники не справляются без омывающей жидкости, но форсунки замёрзли — толку от них немного. Основная проблема зимы — образование льда на распылителях.

Веерные форсунки дают равномерное распределение жидкости, но при морозе покрываются наледью и перестают работать. Струйные форсунки бьют под высоким давлением, пробивая слой льда и обеспечивая работу даже в экстремальном холоде.

В некоторых автомобилях можно переключать режим форсунок в зависимости от погоды. Достаточно повернуть регулировочный винт на 180 градусов, чтобы изменить тип распыления жидкости. Это поможет избежать замерзания и поддерживать эффективную работу системы омывателя.

Зимние погодные условия требуют особого подхода к эксплуатации автомобиля. Если ваш авто оснащён специальными зимними режимами стеклоочистителей и форсунок — пользуйтесь ими. Если нет — используйте простые советы по защите этих систем, чтобы избежать неприятностей в дороге.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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