Немцы в панике: китайцы готовят роскошную альтернативу Porsche и Mercedes

Китайский автопроизводитель BYD, известный своими электромобилями, расширяет присутствие на европейском рынке, представляя премиальный бренд Denza. На Женевском автосалоне 2024 года Denza дебютировала с роскошным минивэном D9, созданным в сотрудничестве с Mercedes-Benz.
Минивэн Denza D9 длиной 5,2 метра предлагает просторный и высококачественный интерьер, оснащённый передовыми технологиями. Он доступен как в полностью электрической версии, так и в виде подключаемого гибрида, что позволяет удовлетворить различные потребности европейских потребителей.
Следующим шагом бренда станет выпуск универсала Denza Z9 GT, призванного конкурировать с такими моделями, как Porsche Panamera и Taycan. Разработанный под руководством дизайнера Вольфганга Эггера, Z9 GT сочетает элегантный дизайн с высокими технологиями.
Он оснащён тремя электродвигателями общей мощностью 965 л. с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 3,4 секунды. Интерьер предлагает пять дисплеев на приборной панели и опции, такие как "невесомые" сиденья и встроенные холодильники.
Несмотря на введение Европейским Союзом новых пошлин на китайские электромобили, BYD уверенно продвигает бренд Denza в Европе. Компания намерена конкурировать с такими премиальными марками, как BMW и Audi, предлагая высококачественные автомобили по конкурентоспособным ценам.
Выход бренда Denza на европейский рынок свидетельствует о стремлении китайских автопроизводителей занять значительную долю в сегменте премиальных электромобилей.
Сочетание инновационных технологий, роскошного дизайна и конкурентоспособных цен делает автомобили Denza привлекательными для европейских потребителей, ищущих альтернативу традиционным брендам.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
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