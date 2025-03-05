Немцы в панике: китайцы готовят роскошную альтернативу Porsche и Mercedes

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Китайский автопроизводитель BYD, известный своими электромобилями, расширяет присутствие на европейском рынке, представляя премиальный бренд Denza. На Женевском автосалоне 2024 года Denza дебютировала с роскошным минивэном D9, созданным в сотрудничестве с Mercedes-Benz.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Китайский автомобиль

Denza D9: роскошь и инновации

Минивэн Denza D9 длиной 5,2 метра предлагает просторный и высококачественный интерьер, оснащённый передовыми технологиями. Он доступен как в полностью электрической версии, так и в виде подключаемого гибрида, что позволяет удовлетворить различные потребности европейских потребителей.

Denza Z9 GT: вызов европейским брендам

Следующим шагом бренда станет выпуск универсала Denza Z9 GT, призванного конкурировать с такими моделями, как Porsche Panamera и Taycan. Разработанный под руководством дизайнера Вольфганга Эггера, Z9 GT сочетает элегантный дизайн с высокими технологиями.

Он оснащён тремя электродвигателями общей мощностью 965 л. с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 3,4 секунды. Интерьер предлагает пять дисплеев на приборной панели и опции, такие как "невесомые" сиденья и встроенные холодильники.

Планы и перспективы на европейском рынке

Несмотря на введение Европейским Союзом новых пошлин на китайские электромобили, BYD уверенно продвигает бренд Denza в Европе. Компания намерена конкурировать с такими премиальными марками, как BMW и Audi, предлагая высококачественные автомобили по конкурентоспособным ценам.

Выход бренда Denza на европейский рынок свидетельствует о стремлении китайских автопроизводителей занять значительную долю в сегменте премиальных электромобилей.

Сочетание инновационных технологий, роскошного дизайна и конкурентоспособных цен делает автомобили Denza привлекательными для европейских потребителей, ищущих альтернативу традиционным брендам.​

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

