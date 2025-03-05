Забытый король возвращается: легендарный GSX-R может снова покорить улицы

В мире мотоциклов ходят активные слухи о том, что Suzuki может вернуть культовую серию спортбайков GSX-R. Последние модели — GSX-R600, GSX-R750 и флагман GSX-R1000 — исчезли с европейского рынка из-за жёстких экологических норм. Но теперь появляются намёки, что их возвращение не за горами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ernos5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Suzuki GSX-R1000

Намёки от руководства Suzuki

Президент компании Тосихиро Сузуки в интервью Motorcycle News дал понять, что Suzuki не собирается полностью уходить из сегмента суперспортивных мотоциклов.

"Мы считаем важным вернуть суперспортивные мотоциклы, адаптированные к новым регламентам… Это часть наследия Suzuki", — рассказывает Тосихиро Сузуки.

Эти слова дали фанатам надежду на возрождение легендарной серии.

Что сейчас есть в линейке Suzuki?

На данный момент в продаже остаются GSX-R125 и GSX-8R, но это скорее мотоциклы для города и дальних поездок, чем для трека. В отличие от них, серия GSX-R всегда была символом высоких мощностей и гоночного духа.

Возвращение полноценных спортбайков помогло бы Suzuki вновь закрепиться среди лидеров в этом сегменте.

Когда ждать новинки?

По слухам, Suzuki может представить новые модели GSX-R уже в ноябре 2025 года на выставке EICMA в Милане. Это одно из главных мировых событий в мотоиндустрии, где многие бренды делают громкие анонсы.

Почему это важно?

Рынок спортбайков вновь оживает. Honda вернула CBR600RR, Kawasaki — ZX-6R, а Yamaha продолжает выпускать YZF-R6 в трековой версии. Если Suzuki выпустит обновлённые GSX-R, это может стать настоящей сенсацией.

Пока официальных подтверждений от Suzuki нет, но всё больше факторов указывают на то, что новая GSX-R действительно разрабатывается. Если это правда, то мотоциклетный мир может получить ещё одного мощного игрока в сегменте суперспортов.

Уточнения

Magyar Suzuki (Венгерское Suzuki) — завод по производству автомобилей в Венгрии, дочернее предприятие японской машиностроительной компании Suzuki.

