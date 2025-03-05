Японский спорткар снова заставит сердца биться чаще — Mazda RX-7 возвращается

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Mazda готовится вернуть культовую модель RX-7, и мир автолюбителей затаил дыхание в ожидании. Недавно компания представила концепт-кар Iconic SP, оснащённый двухроторным гибридным двигателем, работающим на водороде, что подтверждает серьёзность намерений бренда.​

Фото: commons.wikimedia.org by NAParish, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Mazda RX-7 из Initial D

Возможное сотрудничество с Toyota

Интересно, что в японских СМИ активно обсуждается возможность сотрудничества между Mazda и Toyota в разработке новой RX-7. Предполагается, что будущая модель может разделить платформу и технические решения с новой GR Supra.

Подобное партнёрство не ново для Toyota: предыдущая Supra была создана на базе BMW Z4, причём обе модели имели схожие технические характеристики и интерьерные решения.

Дизайн и технические характеристики

Если слухи подтвердятся, новая RX-7 может получить дизайн, напоминающий GR Supra, но с уникальными элементами, отражающими философию Mazda. Ожидается, что автомобиль будет оснащён гибридной силовой установкой с роторным двигателем, обеспечивающим высокую мощность и эффективность.

Предполагаемая стоимость новинки стартует от 45 тысяч долларов, что делает её привлекательной для широкой аудитории автолюбителей. ​

Реакция сообщества и кастомные проекты

Пока Mazda готовится к официальному релизу, энтузиасты не сидят сложа руки. На Токийском автосалоне 2025 года компания RE Amemiya представила кастомную версию RX-7 под названием Matsukiyo Toki 3 Rotor NA-7, которая завоевала титул лучшего кастом-кара.

Этот проект демонстрирует неугасающий интерес и любовь к модели RX-7 среди автолюбителей.

Возвращение Mazda RX-7 обещает стать значимым событием в мире спортивных автомобилей. Сочетание инновационных технологий, возможное сотрудничество с Toyota и неизменная приверженность философии Zoom-Zoom делают ожидание новинки особенно захватывающим.​

Уточнения

Mazda Motor Corporation (яп. マツダ株式会社 мацуда кабусики-гайся), кратко: Mazda (рус. «Ма́зда») — японская автомобилестроительная компания, выпускающая автомобили «Мазда».

