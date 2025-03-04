Маску вставляют палки в колёса: почему Tesla горит — в прямом и переносном смысле

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Продажи автомобилей Tesla в Европе стремительно падают: в январе они снизились на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 9 945 проданных единиц. Эта тенденция наблюдается на ключевых рынках, включая Германию, Францию и скандинавские страны.​

Фото: Wikipedia by Lcaa9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Cybertruck

Факторы снижения продаж

Одной из причин спада является устаревание модельного ряда Tesla на фоне обновлений от европейских и китайских конкурентов. Потребители ожидают выхода обновленной версии Model Y, что также сдерживает продажи.

Однако более значимым фактором называют политическую активность генерального директора компании Илона Маска. Его поддержка правых политических сил в Европе, включая немецкую партию "Альтернатива для Германии" (AfD), вызвала негативную реакцию среди европейских потребителей. В результате многие из них отказываются от покупки автомобилей Tesla, ассоциируя бренд с нежелательной политикой.

Протесты и акты вандализма

Недовольство политикой Маска вылилось в акции протеста и вандализма. В феврале в Берлине экоактивисты облили синей краской витрину магазина Tesla в одном из торговых центров, выражая протест против политики Маска.

В США протесты против Маска также набирают обороты. Десять человек были арестованы в автосалоне Tesla в Нью-Йорке во время акции протеста против его политики.

Реакция потребителей

Потребители выражают свое недовольство не только через протесты, но и через отказ от продукции Tesla. Многие владельцы автомобилей компании заявляют о намерении продать свои машины из-за несогласия с политикой Маска. Некоторые потенциальные покупатели также отказываются от приобретения автомобилей бренда, опасаясь ассоциации с его политической позицией.

Влияние на финансовые показатели

Падение продаж негативно сказывается на финансовых показателях компании. Акции Tesla упали на 8,4% после сообщений о снижении продаж в Европе, что привело к снижению рыночной капитализации компании ниже $1 трлн.

Сочетание устаревшего модельного ряда, негативного восприятия политической активности Илона Маска и акций протеста приводит к снижению продаж Tesla в Европе и других регионах. Компания сталкивается с серьезным кризисом доверия, что требует пересмотра ее стратегии как в продуктовой линейке, так и в публичной деятельности руководства.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций и систем для хранения электроэнергии.

