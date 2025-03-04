Простой и надежный: в чем привлекательность Mazda CX-30?

Секрет стойкости Mazda CX-30: постоянство в мире перемен

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

CX-30, как и другие модели Mazda, создан в рамках философии "классического автомобилестроения". Это означает минимальные изменения в базовой платформе и фокус на стабильность. Даже в 2025 году кроссовер избегает популярных решений вроде гигантских сенсорных экранов, занимающих всю панель. Вместо этого салон сохраняет эргономику с физическими кнопками и лаконичным дизайном.

Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Mazda CX-30

Ещё одна особенность — двигатели. В эпоху повсеместного перехода на гибриды и электромобили Mazda предлагает атмосферные бензиновые моторы с большим литражом. Такой выбор, по мнению инженеров, обеспечивает предсказуемую динамику и долговечность.

Автомобильные журналисты отмечают, что оценить CX-30 непросто. Его достоинства — сдержанная элегантность, продуманная эргономика и стабильность — не бросаются в глаза на фоне конкурентов с агрессивным дизайном и цифровыми "фишками". Однако именно эта сбалансированность делает кроссовер уникальным для ценителей "чистого" вождения.

Уточнения

Mazda CX-30 — компактный кроссовер японского автопроизводителя Mazda. Представлен в марте 2019 года на Женевском автосалоне. В модельном ряду занимает место между моделями CX-3 и CX-5. Продажи автомобиля начались на большинстве рынков в конце 2019 - начале 2020 года. Изначально должен был называться Mazda CX-4, но такая модель уже продаётся в Китае.



