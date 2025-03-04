Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкусный восточный суп: готовим насыщенную шурпу по классическому рецепту
Проверенный метод чистки чайника — блеск без лишних затрат
Пермалин, пудра, гель: какое средство для бровей выбрать — советы от профессионала
В Италии всплывают остатки римской виллы — озеро Фузаро раскрывает тайны
Совершил очищение — президент Аргентины удалил все фото с Зеленским
Когда ЛФК может нанести вред? Тренер перечислила противопоказания
Как фанаты аниме наткнулись на математическое доказательство
Не для всех! Эти туристические направления мира лучше избегать
Горячий шоколад, но с апгрейдом: готовим то, что вы точно не пробовали

Простой и надежный: в чем привлекательность Mazda CX-30?

Секрет стойкости Mazda CX-30: постоянство в мире перемен
1:10
Авто

CX-30, как и другие модели Mazda, создан в рамках философии "классического автомобилестроения". Это означает минимальные изменения в базовой платформе и фокус на стабильность. Даже в 2025 году кроссовер избегает популярных решений вроде гигантских сенсорных экранов, занимающих всю панель. Вместо этого салон сохраняет эргономику с физическими кнопками и лаконичным дизайном.

Mazda CX-30
Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Mazda CX-30

Ещё одна особенность — двигатели. В эпоху повсеместного перехода на гибриды и электромобили Mazda предлагает атмосферные бензиновые моторы с большим литражом. Такой выбор, по мнению инженеров, обеспечивает предсказуемую динамику и долговечность.

Автомобильные журналисты отмечают, что оценить CX-30 непросто. Его достоинства — сдержанная элегантность, продуманная эргономика и стабильность — не бросаются в глаза на фоне конкурентов с агрессивным дизайном и цифровыми "фишками". Однако именно эта сбалансированность делает кроссовер уникальным для ценителей "чистого" вождения.

Уточнения

Mazda CX-30 — компактный кроссовер японского автопроизводителя Mazda. Представлен в марте 2019 года на Женевском автосалоне. В модельном ряду занимает место между моделями CX-3 и CX-5. Продажи автомобиля начались на большинстве рынков в конце 2019 - начале 2020 года. Изначально должен был называться Mazda CX-4, но такая модель уже продаётся в Китае.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Экономика и бизнес
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились Аудио 
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце Аудио 
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Экономика и бизнес
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Последние материалы
Вкусный восточный суп: готовим насыщенную шурпу по классическому рецепту
Проверенный метод чистки чайника — блеск без лишних затрат
Пермалин, пудра, гель: какое средство для бровей выбрать — советы от профессионала
В Италии всплывают остатки римской виллы — озеро Фузаро раскрывает тайны
Совершил очищение — президент Аргентины удалил все фото с Зеленским
Когда ЛФК может нанести вред? Тренер перечислила противопоказания
Как фанаты аниме наткнулись на математическое доказательство
Не для всех! Эти туристические направления мира лучше избегать
Горячий шоколад, но с апгрейдом: готовим то, что вы точно не пробовали
Судьба предрешена — в Европе заявили, что Украина не будет существовать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.