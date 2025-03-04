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BMW iX5 Hydrogen: секретный водородный проект, который удивит всех в 2028 году

3:27
Авто

BMW, похоже, решила не следовать за всеми, кто увлечён электромобилями. Компания идёт своим путём и делает то, что считает нужным. И, кажется, у них есть на это все основания. В 2028 году они собираются представить водородный автомобиль. И не в одиночку, а вместе с Toyota.

BMW Logo
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW Logo

Несколько лет назад BMW и Toyota заключили соглашение о партнёрстве. Теперь они подтверждают свой союз, чем озадачили конкурентов. И это будет не просто Toyota Mirai с другим шильдиком (во всяком случае, так обещают). BMW готовит кое-что гораздо более оригинальное.

Подробности пока держат в секрете! Но известно, что это будет существующая модель, которую переделают под водород. Скорее всего, это станет эволюцией нынешнего BMW iX5, автомобиля, который уже несколько лет проходит испытания. Было бы странно, если бы к 2028 году BMW захотела изобретать что-то совершенно новое, а не использовала наработки по этому автомобилю.

Очевидно, что BMW стремится создать по-настоящему оригинальный продукт, на 100% свой. Они не хотят просто продавать "перелицованную" Toyota. Внедорожник с нулевым выбросом уже проходит испытания. Около сотни таких машин собрали на заводе в Спартанбурге, а потом доработали в Мюнхене. Там iX5 Hydrogen получил два водородных бака под давлением 700 бар, вмещающих 6 кг водорода. Это даёт запас хода в 500 км (по циклу WLTP). И что самое приятное, заправка занимает всего 3-4 минуты — как обычным дизелем, но без запаха нефтеперерабатывающего завода!

В общем, BMW готовит свой первый водородный автомобиль. И, судя по всему, он будет создан на базе следующего поколения X5. Как и бензиновые, дизельные и гибридные версии, эта модель будет использовать платформу CLAR. Она позволяет создавать машины с разными типами двигателей.

Кстати, есть слухи, что BMW может выпустить и полностью электрическую версию на той же базе, что и новый X5. Производство должно начаться во второй половине 2026 года. Если верить слухам, то новый X5 с самого начала будет предлагаться и в полностью электрическом варианте. Нельзя сказать, что Toyota и BMW теперь лучшие друзья. Но они уже много лет сотрудничают, чтобы быть в лидерах автомобильной индустрии. И этот союз может стать настоящей бомбой для конкурентов.

Как уже говорилось, это будет не Toyota с другой эмблемой. Все должно быть новым и особенным. BMW уже заигрывала с водородом в прошлом. В 1979 году компания выпустила модель 520h с двигателем, работающим на водороде. В 2000-х они даже осмелились поставить водородный V12 на модели E38 и E65 (получилось не очень хорошо). Сейчас, благодаря топливным элементам, эффективность стала намного выше. Похоже, в BMW считают, что сейчас самое время для водорода.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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