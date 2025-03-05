Наши деды знали толк в риске: зачем они лили бензин в моторное масло

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В современном мире смешивание моторного масла с бензином кажется дикой идеей, но когда-то это был реальный лайфхак. Эксперты журнала "За рулем" Михаил Колодочкин и Алексей Ревин рассказали, зачем это делали водители в прошлом и почему такой метод категорически не подходит для современных автомобилей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Секрет советских водителей: зачем лить бензин в масло

В прежние времена качественные масла были редкостью, а морозы — настоящей проблемой для автомобилистов. Чтобы облегчить запуск двигателя в холодное утро, водители использовали весьма радикальный способ: перед остановкой двигателя заливали в масляную горловину стакан бензина и слегка прокручивали мотор, чтобы топливо смешалось с маслом.

Этот метод делал масло менее вязким, что действительно упрощало запуск в мороз. Но даже тогда это считалось крайней мерой, к которой прибегали только из-за отсутствия качественных моторных масел.

Почему такой трюк убьет ваш двигатель

Современные моторные масла рассчитаны на работу в разных температурных режимах, и добавление в них бензина разрушает их свойства. Это приводит к:

Потере смазывающих свойств масла

Повышенному износу двигателя

Загрязнению деталей и ухудшению работы системы смазки

Ускоренному старению масла

Эксперты категорически не советуют повторять этот трюк даже в самых лютых морозах. Вместо этого лучше использовать современные зимние масла, синтетику с низкой вязкостью и автозапуск.

Не все дедовские советы полезны

Многие народные лайфхаки уходят в прошлое, и этот — один из них. Современные технологии сделали автомобили надежнее, и рискованным экспериментам с мотором больше нет оправдания. Если зимой возникают проблемы с запуском, стоит искать современное решение, а не вспоминать сомнительные методы прошлого.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.



