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Mustang GT500 2026: Ford готовит нечто особенное – что скрывает новый мотор

2:45
Авто

Поклонникам Mustang стоит готовиться к важным новостям: согласно утечке информации с моторного завода Ford в Дирборне (DEP), Shelby GT500 2026 года получит новый двигатель под капотом. Его кодовое название — Legend, и, судя по всему, он связан с существующей линейкой 5,2-литровых V8 Ford, известных как Predator и Carnivore. Однако новое имя намекает на возможные изменения в конструкции или характеристиках мотора.

Ford Mustang
Фото: 2008 Ford Mustang Shelby GT500 by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ford Mustang

Утечка информации: как стало известно о GT500

Данные о будущем Shelby GT500 просочились через форум Mustang7G, где один из пользователей опубликовал фотографию служебной памятки, распространенной среди сотрудников United Auto Workers (UAW). Документ раскрывает график смен на заводе и планы увеличения объемов производства, среди которых фигурирует Mustang Shelby GT500 2026 года.

В памятке также указано, что к концу 2025 года на Niche Line (специализированной сборочной линии Ford) добавят дневную смену для работы над этим проектом.

"Я не могу дождаться, когда мы начнем собирать двигатели для такого культового автомобиля, который получит название Legend", — говорится в утечке.

Что такое Niche Line и почему это важно

Niche Line — это сборочная линия Ford, отвечавшая за производство самых мощных и редких двигателей компании. Именно здесь собирали моторы для:

  • SVT Cobra Terminator
  • Ford GT
  • Shelby GT350

Ранее эта линия находилась на заводе Romeo Engine Plant, но с его закрытием в 2022 году производственные мощности были перенесены.

Как GT500 впишется в линейку Mustang

Сейчас все внимание поклонников сосредоточено на моделях Dark Horse и GTD, но информации о новых Shelby почти не поступало. Ожидается, что GT500 2026 года займет промежуточное положение между этими двумя моделями.

Что это значит? Dark Horse представляет собой более доступный и спортивный вариант, а GTD — это элитный суперкар с ценником в сотни тысяч долларов. Shelby GT500, вероятно, будет значительно ближе к Dark Horse по стоимости, но при этом получит мощнейший мотор и гоночные технологии, традиционно присущие серии Shelby.

Пока Ford не делал официальных заявлений, но, учитывая утечки с завода, ждать информации осталось недолго.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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