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Низкопрофильные шины, высокий штраф — стоит ли оно того

2:00
Авто

Стандартные шины и диски не всегда выглядят эффектно, поэтому многие водители решаются на тюнинг. Легкосплавные диски, низкопрофильные шины и увеличенный диаметр колес делают автомобиль более стильным и привлекающим внимание. Однако такие изменения могут не только ударить по бюджету, но и привести к штрафу.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Почему ГАИ против нестандартных колес

Согласно статье 12.5 КоАП РФ, за установку шин и дисков, не соответствующих заводским параметрам, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Помимо этого, инспектор может выдать предписание на устранение нарушения и направить машину на внеочередной техосмотр.

Основная причина запрета — безопасность. Большие колеса меняют характеристики управления автомобилем, повышая нагрузку на подвеску и увеличивая расход топлива. Кроме того, низкопрофильные шины хуже справляются с дорожными неровностями, увеличивая риск повреждения дисков.

Какие проблемы могут возникнуть

Изменение стандартных колесных параметров влияет на несколько важных аспектов:

  • Управляемость — автомобиль становится менее маневренным, увеличивается радиус поворота.
  • Расход топлива — из-за увеличенного веса колес двигатель работает с большей нагрузкой.
  • Износ подвески — амортизаторы и стойки страдают из-за повышенной нагрузки.
  • Риск ДТП — при несоответствии параметров шасси машина может вести себя непредсказуемо на дороге.

Как избежать штрафов и сохранить автомобиль

ГИБДД рекомендует придерживаться заводских параметров при замене колес. Если хочется внести изменения, лучше заранее уточнить допустимые размеры в технической документации автомобиля. Также можно получить официальное разрешение на изменения, но этот процесс сложен и требует сертификации.

Уточнения

Автомобильное колесо является неотъемлемой частью автомобиля и совместно с шиной представляют собой движитель колёсного транспортного средства.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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