Низкопрофильные шины, высокий штраф — стоит ли оно того

Стандартные шины и диски не всегда выглядят эффектно, поэтому многие водители решаются на тюнинг. Легкосплавные диски, низкопрофильные шины и увеличенный диаметр колес делают автомобиль более стильным и привлекающим внимание. Однако такие изменения могут не только ударить по бюджету, но и привести к штрафу.
Согласно статье 12.5 КоАП РФ, за установку шин и дисков, не соответствующих заводским параметрам, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Помимо этого, инспектор может выдать предписание на устранение нарушения и направить машину на внеочередной техосмотр.
Основная причина запрета — безопасность. Большие колеса меняют характеристики управления автомобилем, повышая нагрузку на подвеску и увеличивая расход топлива. Кроме того, низкопрофильные шины хуже справляются с дорожными неровностями, увеличивая риск повреждения дисков.
Изменение стандартных колесных параметров влияет на несколько важных аспектов:
ГИБДД рекомендует придерживаться заводских параметров при замене колес. Если хочется внести изменения, лучше заранее уточнить допустимые размеры в технической документации автомобиля. Также можно получить официальное разрешение на изменения, но этот процесс сложен и требует сертификации.
Автомобильное колесо является неотъемлемой частью автомобиля и совместно с шиной представляют собой движитель колёсного транспортного средства.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.