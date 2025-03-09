Не пил, но все равно попал под проверку? Инспекторы ГАИ ищут именно эти ошибки

1:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автомобилисты сталкивались с ситуацией, когда инспектор ГАИ останавливает машину и подозрительно присматривается к водителю, даже если он абсолютно трезв. Оказывается, есть ряд факторов, которые могут вызвать у полицейского желание провести тест на алкоголь.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

Что может насторожить инспектора

Вот несколько моментов, которые ГАИ воспринимает как тревожные сигналы:

Пустые бутылки и банки в салоне — даже если это лимонад, наличие такой тары заставляет инспектора задуматься.

Жвачка или семечки — считается, что водители пытаются таким образом скрыть запах алкоголя.

Открытые окна в дождь — подозрительный сигнал, так как некоторые так избавляются от запаха перегара.

Очки в темное время суток — нередко их надевают, чтобы скрыть покрасневшие глаза.

Нервозность — даже если у вас все в порядке с документами, лишняя тревожность может вызвать дополнительные вопросы.

Попытка проехать мимо поста ГАИ — если водитель не реагирует на требования остановиться, проверка неизбежна.

Как избежать лишних вопросов

Даже если вы абсолютно трезвы, ведите себя спокойно, не делайте резких движений и не давайте инспектору поводов усомниться в вашей адекватности. Избегайте ситуаций, которые могут выглядеть подозрительно, и будьте готовы к корректному общению с ГАИ.