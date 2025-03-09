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Не пил, но все равно попал под проверку? Инспекторы ГАИ ищут именно эти ошибки

1:26
Авто

Многие автомобилисты сталкивались с ситуацией, когда инспектор ГАИ останавливает машину и подозрительно присматривается к водителю, даже если он абсолютно трезв. Оказывается, есть ряд факторов, которые могут вызвать у полицейского желание провести тест на алкоголь.

Машина ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Машина ДПС

Что может насторожить инспектора

Вот несколько моментов, которые ГАИ воспринимает как тревожные сигналы:

  • Пустые бутылки и банки в салоне — даже если это лимонад, наличие такой тары заставляет инспектора задуматься.
  • Жвачка или семечки — считается, что водители пытаются таким образом скрыть запах алкоголя.
  • Открытые окна в дождь — подозрительный сигнал, так как некоторые так избавляются от запаха перегара.
  • Очки в темное время суток — нередко их надевают, чтобы скрыть покрасневшие глаза.
  • Нервозность — даже если у вас все в порядке с документами, лишняя тревожность может вызвать дополнительные вопросы.
  • Попытка проехать мимо поста ГАИ — если водитель не реагирует на требования остановиться, проверка неизбежна.

Как избежать лишних вопросов

Даже если вы абсолютно трезвы, ведите себя спокойно, не делайте резких движений и не давайте инспектору поводов усомниться в вашей адекватности. Избегайте ситуаций, которые могут выглядеть подозрительно, и будьте готовы к корректному общению с ГАИ.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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