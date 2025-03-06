Tesla предложила владельцу Cybertruck заклеить его с помощью скотча — не шуточное решение

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Представитель официального сервисного центра Tesla предложил довольно неожиданный способ решения проблемы с шумом в Cybertruck: обычный скотч. Владелец пикапа пожаловался на чрезмерный шум в салоне во время движения, и сотрудники сервисного центра предложили заклеить зазоры на кузове скотчем. Как сообщает Carscoops, техперсонал признал, что аэродинамический шум является типичной проблемой Cybertruck, но предложил владельцу прокатиться на другом экземпляре автомобиля. На тест-драйве он заметил, что в другом пикапе шум был намного меньше.

Фото: auto.mail.ru by tesla is licensed under Free More info тесла

Почему решение не так просто работает

В ответ специалисты признались, что шум появляется из-за турбулентности воздуха, которая возникает вокруг кузовных панелей в передней части машины. Однако они отметили, что конструкция автомобиля не позволяет просто так подрегулировать зазоры между панелями. Единственным решением этой проблемы стало заклеивание щелей, но, к сожалению, это сделало бы крышку переднего багажника непригодной для использования.

Жалобы и аналогичные проблемы у других моделей Tesla

Это далеко не единственный случай: аналогичные жалобы поступали и от владельцев других моделей Tesla, таких как Model 3 и Model Y. Интересно, что в случае с электрокарами шум может иметь гораздо более выраженный эффект, так как они не имеют двигателя внутреннего сгорания, который мог бы заглушить звуки аэродинамических шумов.

Как Tesla блокирует критику в Китае

По данным аналитиков AP, в Китае Tesla активно блокирует критику своих автомобилей. Компания подает в суд на недовольных клиентов и блогеров и, как правило, выигрывает эти дела, что подтверждается судебной статистикой.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и систем для хранения электроэнергии.

