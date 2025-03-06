Новый тюнинг-кошмар: какие изменения могут привести к штрафам и лишению прав

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Госавтоинспекция выступила с предложением запретить устанавливать в автомобили двигатели, если их мощность или крутящий момент превышает штатные показатели более чем на 25%. Такой запрет может войти в постановление правительства России №413, проект изменений уже опубликован на портале нормативных актов.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

Удлиненная рама — теперь вне закона

Кроме того, автовладельцам хотят запретить удлинять раму машины, если это не предусмотрено заводом-изготовителем. Эта мера особенно затронет владельцев грузовиков, у которых такие модификации сегодня весьма популярны.

Причина запрета: что беспокоит ГАИ

Как сообщает "Коммерсантъ", в ГАИ объяснили необходимость таких поправок соображениями безопасности.

Какие переделки требуют согласования

Постановление №413 регламентирует процедуру внесения изменений в конструкцию автомобилей. К примеру, если водитель решил перевести авто на газ, установить дополнительные кресла или оснастить машину внедорожным оборудованием (лебедки, экспедиционные багажники и т. д.), он должен следовать установленным требованиям.

Чем грозит нарушение

Штраф за использование незарегистрированного тюнинга составляет 500 рублей (ст. 12.5 КоАП). При повторном нарушении сумма увеличится до 5 000 рублей, а также грозит лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Снятие с учета: реальная угроза

Помимо этого, автомобиль могут снять с учета и аннулировать свидетельство о регистрации. Чтобы избежать таких последствий, владельцы модифицированных машин должны получить официальное заключение специализированных лабораторий, подтверждающее безопасность внесенных изменений.

Уточнения

Тюнинг двигателя — доработка двигателя автомобиля или его замена более мощным, как правило, с целью увеличения его мощности и эффективности.

