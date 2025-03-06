Новый тюнинг-кошмар: какие изменения могут привести к штрафам и лишению прав

Госавтоинспекция выступила с предложением запретить устанавливать в автомобили двигатели, если их мощность или крутящий момент превышает штатные показатели более чем на 25%. Такой запрет может войти в постановление правительства России №413, проект изменений уже опубликован на портале нормативных актов.
Кроме того, автовладельцам хотят запретить удлинять раму машины, если это не предусмотрено заводом-изготовителем. Эта мера особенно затронет владельцев грузовиков, у которых такие модификации сегодня весьма популярны.
Как сообщает "Коммерсантъ", в ГАИ объяснили необходимость таких поправок соображениями безопасности.
Постановление №413 регламентирует процедуру внесения изменений в конструкцию автомобилей. К примеру, если водитель решил перевести авто на газ, установить дополнительные кресла или оснастить машину внедорожным оборудованием (лебедки, экспедиционные багажники и т. д.), он должен следовать установленным требованиям.
Штраф за использование незарегистрированного тюнинга составляет 500 рублей (ст. 12.5 КоАП). При повторном нарушении сумма увеличится до 5 000 рублей, а также грозит лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Помимо этого, автомобиль могут снять с учета и аннулировать свидетельство о регистрации. Чтобы избежать таких последствий, владельцы модифицированных машин должны получить официальное заключение специализированных лабораторий, подтверждающее безопасность внесенных изменений.
Тюнинг двигателя — доработка двигателя автомобиля или его замена более мощным, как правило, с целью увеличения его мощности и эффективности.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.