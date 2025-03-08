Если гаишник фотографирует ваш СТС, ждите лайков в ведомственном чате

Некоторые водители с удивлением замечают, что инспекторы ГАИ делают снимки их водительских прав и СТС на личные телефоны. Законно ли это? Или есть повод для беспокойства?
Согласно ФЗ №3 "О полиции", сотрудники ГАИ могут использовать фото- и видеосъёмку для выполнения служебных обязанностей. Однако у них уже есть доступ к базам данных, позволяющим проверить документы без фотографирования.
Существует также ФЗ №152 "О персональных данных", который запрещает фиксировать личную информацию без согласия гражданина. Это создаёт правовую коллизию: с одной стороны, инспекторы могут фотографировать для фиксации нарушений, с другой — копирование документов без веской причины можно оспорить.
Оспорить такие действия в суде сложно, но при явных нарушениях можно требовать разъяснений и фиксировать происходящее.
Води́тель — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
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