Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вся семья сбежится на запах: как приготовить идеальные синнабоны
Не паникуйте, если седина появилась! Этот домашний рецепт исправит все
Обезьянка маячит: Зарубина раскрыла секрет угасающей популярности Галкина*
Если собака спит больше обычного, проверьте этот список тревожных симптомов
Пока одни ждут, другие покупают: как найти китайский авто без очереди
Место силы, покрытое цветами: почему сюда приезжают не только туристы, но и паломники
Германию парализует: 11 аэропортов закроются из-за забастовки
Красиво и надёжно: межкомнатные двери, которые служат десятилетиями
Первого клонированного быка создают в России: миллионы прибыли на кону

Если гаишник фотографирует ваш СТС, ждите лайков в ведомственном чате

1:24
Авто

Некоторые водители с удивлением замечают, что инспекторы ГАИ делают снимки их водительских прав и СТС на личные телефоны. Законно ли это? Или есть повод для беспокойства?

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Имеют ли право инспекторы ГАИ фотографировать документы

Согласно ФЗ №3 "О полиции", сотрудники ГАИ могут использовать фото- и видеосъёмку для выполнения служебных обязанностей. Однако у них уже есть доступ к базам данных, позволяющим проверить документы без фотографирования.

Существует также ФЗ №152 "О персональных данных", который запрещает фиксировать личную информацию без согласия гражданина. Это создаёт правовую коллизию: с одной стороны, инспекторы могут фотографировать для фиксации нарушений, с другой — копирование документов без веской причины можно оспорить.

Как вести себя, если инспектор фотографирует документы

  • Вежливо спросить, с какой целью это делается.
  • Напомнить, что у полиции есть доступ к базам, где можно проверить данные без фото.
  • В случае сомнений обратиться в дежурную часть и уточнить законность действий.
  • Если инспектор действует неправомерно, подать жалобу в прокуратуру.

Оспорить такие действия в суде сложно, но при явных нарушениях можно требовать разъяснений и фиксировать происходящее.

Уточнения

Води́тель — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет Аудио 
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Еда и рецепты
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Ракетный удар в ночь на 7 марта — у ВСУ начались проблемы с ПВО? Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Последние материалы
Обезьянка маячит: Зарубина раскрыла секрет угасающей популярности Галкина*
Если собака спит больше обычного, проверьте этот список тревожных симптомов
Пока одни ждут, другие покупают: как найти китайский авто без очереди
Место силы, покрытое цветами: почему сюда приезжают не только туристы, но и паломники
Германию парализует: 11 аэропортов закроются из-за забастовки
Красиво и надёжно: межкомнатные двери, которые служат десятилетиями
Первого клонированного быка создают в России: миллионы прибыли на кону
Тихий убийца: пластиковые пищевые контейнеры губят ваше здоровье
Как Клава Кока использует личную жизнь для хайпа? Поверин рассказал правду
Брухунова отказывается говорить о госпитализации Евгения Петросяна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.