Если гаишник фотографирует ваш СТС, ждите лайков в ведомственном чате

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Некоторые водители с удивлением замечают, что инспекторы ГАИ делают снимки их водительских прав и СТС на личные телефоны. Законно ли это? Или есть повод для беспокойства?

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Имеют ли право инспекторы ГАИ фотографировать документы

Согласно ФЗ №3 "О полиции", сотрудники ГАИ могут использовать фото- и видеосъёмку для выполнения служебных обязанностей. Однако у них уже есть доступ к базам данных, позволяющим проверить документы без фотографирования.

Существует также ФЗ №152 "О персональных данных", который запрещает фиксировать личную информацию без согласия гражданина. Это создаёт правовую коллизию: с одной стороны, инспекторы могут фотографировать для фиксации нарушений, с другой — копирование документов без веской причины можно оспорить.

Как вести себя, если инспектор фотографирует документы

Вежливо спросить, с какой целью это делается.

Напомнить, что у полиции есть доступ к базам, где можно проверить данные без фото.

В случае сомнений обратиться в дежурную часть и уточнить законность действий.

Если инспектор действует неправомерно, подать жалобу в прокуратуру.

Оспорить такие действия в суде сложно, но при явных нарушениях можно требовать разъяснений и фиксировать происходящее.

Уточнения

Води́тель — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).



