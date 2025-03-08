Не игнорируйте стук в подвеске — вдруг это к деньгам? Хотя нет, к расходам

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Если в передней подвеске появляются посторонние звуки, игнорировать их нельзя. Такие стуки могут быть признаком серьёзных неисправностей, которые влияют на безопасность вождения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Основные причины стука в подвеске

Стойки стабилизатора. Износ этих элементов создаёт громкие удары, а водитель может ощущать, будто колесо плохо закреплено. Со временем проблема усугубляется, ухудшая управляемость.

Втулки стабилизатора. Если они изношены, то при переезде через неровности, особенно лежачие полицейские, слышны характерные звуки, а машина может начать вилять на дороге.

Шаровая опора. Один из самых опасных случаев — её износ может привести к отрыву колеса.

Рулевая рейка. Глухой стук при поворотах — тревожный признак. Если рейку заклинит на ходу, автомобиль может потерять управление.

Амортизаторы. Их неисправность можно узнать по стукам, похожим на удары металлического шарика о стенки кружки. Также появляется раскачивание кузова на ходу.

Что делать, если появился стук

Если подвеска издаёт подозрительные звуки, стоит немедленно провести диагностику. Даже небольшие неисправности могут привести к потере управляемости или аварии.

Уточнения

Подвеска автомобиля — совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между несущей системой и колёсами (или мостами) автомобиля, уменьшение динамических нагрузок на несущую систему и колёса и затухание их колебаний, а также регулирование положения кузова автомобиля во время движения.

