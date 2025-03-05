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Китайский внедорожник за 2,4 млн рублей умеет заживлять царапины — вот как это работает

1:33
Авто

С 10 марта в Китае стартуют продажи обновленного рамного внедорожника Tank 300. Покупатели смогут выбрать один из трех вариантов: с 2-литровым бензиновым мотором, 2,4-литровым дизелем или гибридной системой Hi4-T. Базовая комплектация обойдется минимум в 27 400 долларов (примерно 2,42 млн рублей).

TANK 300
Фото: wikimedia by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
TANK 300

Что изменилось в Tank 300

Внешне "трехсотый" остался верен своему брутальному стилю, но в палитре кузовных оттенков появился новый цвет — бежевый, вдохновленный пустынными пейзажами. Однако главное обновление — это особое лакокрасочное покрытие: семислойная система окраски и двухкомпонентный лак позволяют кузову самостоятельно устранять мелкие царапины.

Технологии и комфорт

Внедорожник получил современное оснащение:

  • 14,6-дюймовый мультимедийный экран с мощным процессором Snapdragon 8155
  • 12 динамиков премиальной аудиосистемы
  • Две беспроводные зарядки для гаджетов
  • Шесть подушек безопасности уже в базовой версии

Проходимость и надежность

Tank 300 не только стильный, но и надежный — доля высокопрочной стали в конструкции увеличена до 70%. Автомобиль предлагает 10 режимов вождения, что делает его универсальным решением как для города, так и для бездорожья.

Уточнения

Tank 300 — среднеразмерный внедорожник, выпускаемый с 2020 года компанией Tank — внедорожным подразделением Great Wall Motors. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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