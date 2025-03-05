Китайский внедорожник за 2,4 млн рублей умеет заживлять царапины — вот как это работает

С 10 марта в Китае стартуют продажи обновленного рамного внедорожника Tank 300. Покупатели смогут выбрать один из трех вариантов: с 2-литровым бензиновым мотором, 2,4-литровым дизелем или гибридной системой Hi4-T. Базовая комплектация обойдется минимум в 27 400 долларов (примерно 2,42 млн рублей).
Внешне "трехсотый" остался верен своему брутальному стилю, но в палитре кузовных оттенков появился новый цвет — бежевый, вдохновленный пустынными пейзажами. Однако главное обновление — это особое лакокрасочное покрытие: семислойная система окраски и двухкомпонентный лак позволяют кузову самостоятельно устранять мелкие царапины.
Внедорожник получил современное оснащение:
Tank 300 не только стильный, но и надежный — доля высокопрочной стали в конструкции увеличена до 70%. Автомобиль предлагает 10 режимов вождения, что делает его универсальным решением как для города, так и для бездорожья.
Tank 300 — среднеразмерный внедорожник, выпускаемый с 2020 года компанией Tank — внедорожным подразделением Great Wall Motors.
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