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Новые запчасти дорого? Ozon продаёт б/у детали с возвратом

1:35
Авто

Российский маркетплейс Ozon запустил продажи автозапчастей с пробегом. Теперь в разделе "Авто- и мотозапчасти" можно найти детали для Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, GM и других марок. Это нововведение упростит обслуживание автомобилей, особенно когда новые запчасти трудно найти или ждать их слишком долго.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

Какие детали можно купить

Ozon предлагает запчасти, пригодные для повторного использования, в том числе:

  • двигатели и коробки передач,
  • кузовные элементы,
  • детали подвески,
  • элементы салона и электрооборудования.

Но есть исключения: запчасти, подверженные быстрому износу, не будут продаваться. В этот список входят тормозные колодки, фильтры и другие расходники.

Можно ли доверять таким запчастям

Как заявляет пресс-служба Ozon, детали поставляют профессиональные игроки рынка, а их надёжность проверяется с помощью коммерческой экспертизы и анализа поставщиков.

Плюс — если товар не подошёл или оказался не таким, как ожидалось, его можно вернуть в течение семи дней.

Кому это выгодно

  • Владельцам европейских и японских машин, которые ищут редкие запчасти.
  • Тем, кто не хочет переплачивать за новые детали.
  • Тем, кому важна скорость, а не ожидание доставки новых запчастей.

В России рынок запчастей с пробегом активно развивается, и запуск такой категории на Ozon может сделать его ещё доступнее.

Уточнения

Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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