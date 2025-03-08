Новые запчасти дорого? Ozon продаёт б/у детали с возвратом

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский маркетплейс Ozon запустил продажи автозапчастей с пробегом. Теперь в разделе "Авто- и мотозапчасти" можно найти детали для Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, GM и других марок. Это нововведение упростит обслуживание автомобилей, особенно когда новые запчасти трудно найти или ждать их слишком долго.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

Какие детали можно купить

Ozon предлагает запчасти, пригодные для повторного использования, в том числе:

двигатели и коробки передач,

кузовные элементы,

детали подвески,

элементы салона и электрооборудования.

Но есть исключения: запчасти, подверженные быстрому износу, не будут продаваться. В этот список входят тормозные колодки, фильтры и другие расходники.

Можно ли доверять таким запчастям

Как заявляет пресс-служба Ozon, детали поставляют профессиональные игроки рынка, а их надёжность проверяется с помощью коммерческой экспертизы и анализа поставщиков.

Плюс — если товар не подошёл или оказался не таким, как ожидалось, его можно вернуть в течение семи дней.

Кому это выгодно

Владельцам европейских и японских машин, которые ищут редкие запчасти.

Тем, кто не хочет переплачивать за новые детали.

Тем, кому важна скорость, а не ожидание доставки новых запчастей.

В России рынок запчастей с пробегом активно развивается, и запуск такой категории на Ozon может сделать его ещё доступнее.

Уточнения

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