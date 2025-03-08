Новые запчасти дорого? Ozon продаёт б/у детали с возвратом

Российский маркетплейс Ozon запустил продажи автозапчастей с пробегом. Теперь в разделе "Авто- и мотозапчасти" можно найти детали для Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, GM и других марок. Это нововведение упростит обслуживание автомобилей, особенно когда новые запчасти трудно найти или ждать их слишком долго.
Ozon предлагает запчасти, пригодные для повторного использования, в том числе:
Но есть исключения: запчасти, подверженные быстрому износу, не будут продаваться. В этот список входят тормозные колодки, фильтры и другие расходники.
Как заявляет пресс-служба Ozon, детали поставляют профессиональные игроки рынка, а их надёжность проверяется с помощью коммерческой экспертизы и анализа поставщиков.
Плюс — если товар не подошёл или оказался не таким, как ожидалось, его можно вернуть в течение семи дней.
В России рынок запчастей с пробегом активно развивается, и запуск такой категории на Ozon может сделать его ещё доступнее.
Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
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