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Иномарки могут вернуться, но дешевле точно не станут — смиритесь

1:42
Авто

Многие автолюбители задаются вопросом: если известные иностранные бренды вернутся на российский рынок, сколько будут стоить их автомобили? Агентство "Автостат" опросило экспертов, и прогноз оказался не самым радужным.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

Иномарки против китайцев: кто займет свою нишу

По мнению Александра Николаева, замдиректора департамента продаж "Мэйджор", цены на "возвращенцев" будут выше китайских машин, как это было и раньше.

  • В сегменте до 5 млн рублей иностранные марки столкнутся с жесткой конкуренцией китайских брендов.
  • В премиум-классе от 5 млн рублей у них больше шансов занять свою нишу.

"Даже при параллельном импорте спрос на ушедшие бренды есть, но не стоит ждать, что они будут стоить дешево, как раньше", - отметил Николаев.

Премиум-сегмент и массовый рынок

Гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич подчеркнул, что в премиум-сегменте ушедшие бренды продолжают продаваться через параллельный импорт, потому что прямых альтернатив среди китайских марок нет.

А вот в массовом сегменте конкуренция значительно выше, и иномаркам придется снова завоевывать доверие покупателей.

Что это значит для автолюбителей

  • Вернувшиеся бренды будут дороже китайских марок, особенно в бюджетном сегменте.
  • Премиальные иномарки могут сохранить свою нишу, так как альтернатив в Китае пока немного.
  • Даже при возвращении крупных автопроизводителей не стоит ждать прежних цен.

Российский авторынок уже изменился, и теперь автопроизводителям придется подстраиваться под новые реалии.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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