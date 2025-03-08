Иномарки могут вернуться, но дешевле точно не станут — смиритесь

Многие автолюбители задаются вопросом: если известные иностранные бренды вернутся на российский рынок, сколько будут стоить их автомобили? Агентство "Автостат" опросило экспертов, и прогноз оказался не самым радужным.
По мнению Александра Николаева, замдиректора департамента продаж "Мэйджор", цены на "возвращенцев" будут выше китайских машин, как это было и раньше.
"Даже при параллельном импорте спрос на ушедшие бренды есть, но не стоит ждать, что они будут стоить дешево, как раньше", - отметил Николаев.
Гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич подчеркнул, что в премиум-сегменте ушедшие бренды продолжают продаваться через параллельный импорт, потому что прямых альтернатив среди китайских марок нет.
А вот в массовом сегменте конкуренция значительно выше, и иномаркам придется снова завоевывать доверие покупателей.
Российский авторынок уже изменился, и теперь автопроизводителям придется подстраиваться под новые реалии.
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