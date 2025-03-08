От солярки к розетке — как старые машины получили вторую жизнь

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Электромобили наступают, но что делать с миллионами подержанных машин с ДВС? Немецкий стартап e-Восстание предлагает нестандартное решение — превращение бензиновых и дизельных авто в электрические. Причём процесс занимает всего один день, а стоимость значительно ниже, чем покупка нового электрокара.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla на зарядке

Как это работает

Инженеры e-Восстание демонстрируют свою технологию на примере Volkswagen Golf VII. Машина, которая прошла 150 000 км с дизельным двигателем, теперь оснащена электромотором мощностью 160 л. с… Топливный бак убрали, а вместо него и в багажнике установили аккумулятор ёмкостью до 40 кВт·ч, что даёт запас хода до 250 км.

Плюсы такой переделки

Быстрота — превращение машины в электрокар занимает всего один день.

Доступность — стоимость конверсии составляет 12 000-15 000 евро (дешевле нового электромобиля).

Гарантия — обновления ПО Over The Air, поддержка мультимедиа и двусторонняя зарядка.

Минимальные изменения — сохраняются все системы помощи водителю, подвеска, тормоза и даже механическая коробка передач.

Что говорит основатель стартапа

Глава отдела исследований e-Восстание Ральф Шолленбергер уверен:

"Не стоит демонизировать автомобили с ДВС, если они в хорошем состоянии. Мы показали, что их можно дать вторую жизнь."

Сколько весит такой электрокар

Приятный сюрприз — после модернизации Golf стал тяжелее всего на 50 кг, а в управляемости практически не изменился.

Какие авто можно переделать

Пока технология доступна для моделей Volkswagen Group на платформе MQB, но в будущем планируется расширение на другие бренды. Интересно, что даже машины с механической коробкой передач можно адаптировать под электропривод!

Что дальше

Пока переделкой машин занимаются только сертифицированные инженеры в Германии, но если идея окажется успешной, e-Восстание готова выходить на международный рынок.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).





