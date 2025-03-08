Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретное оружие России: как держава обходит санкции с помощью плавучих АЭС
Долг бывшего крабового короля составил более 85 млн рублей
Эти ошибки при обрезке могут загубить ваш сад — не повторяйте их
Биологические часы старения раскрыли неожиданные факторы риска
Бёдрышки, которые покорят всех: кока-кола делает их нежными и сочными
Россия и Китай готовы полностью отменить визы
Мои дети ждут выходных только из-за этого завтрака: лодочки из перца — хит в нашей семье
Как выбрать стиральную машину с сушкой? 6 лучших моделей 2025 года
Устала рожать: беременная седьмым ребёнком внучка Стриженова решилась на отчаянный шаг

От солярки к розетке — как старые машины получили вторую жизнь

2:17
Авто

Электромобили наступают, но что делать с миллионами подержанных машин с ДВС? Немецкий стартап e-Восстание предлагает нестандартное решение — превращение бензиновых и дизельных авто в электрические. Причём процесс занимает всего один день, а стоимость значительно ниже, чем покупка нового электрокара.

Tesla на зарядке
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla на зарядке

Как это работает

Инженеры e-Восстание демонстрируют свою технологию на примере Volkswagen Golf VII. Машина, которая прошла 150 000 км с дизельным двигателем, теперь оснащена электромотором мощностью 160 л. с… Топливный бак убрали, а вместо него и в багажнике установили аккумулятор ёмкостью до 40 кВт·ч, что даёт запас хода до 250 км.

Плюсы такой переделки

  • Быстрота — превращение машины в электрокар занимает всего один день.
  • Доступность — стоимость конверсии составляет 12 000-15 000 евро (дешевле нового электромобиля).
  • Гарантия — обновления ПО Over The Air, поддержка мультимедиа и двусторонняя зарядка.
  • Минимальные изменения — сохраняются все системы помощи водителю, подвеска, тормоза и даже механическая коробка передач.

Что говорит основатель стартапа

Глава отдела исследований e-Восстание Ральф Шолленбергер уверен:

"Не стоит демонизировать автомобили с ДВС, если они в хорошем состоянии. Мы показали, что их можно дать вторую жизнь."

Сколько весит такой электрокар

Приятный сюрприз — после модернизации Golf стал тяжелее всего на 50 кг, а в управляемости практически не изменился.

Какие авто можно переделать

Пока технология доступна для моделей Volkswagen Group на платформе MQB, но в будущем планируется расширение на другие бренды. Интересно, что даже машины с механической коробкой передач можно адаптировать под электропривод!

Что дальше

Пока переделкой машин занимаются только сертифицированные инженеры в Германии, но если идея окажется успешной, e-Восстание готова выходить на международный рынок.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
Михаил Шац* заявил, что ему заплатят за статус иноагента: неплохой гонорар за шоу
Шоу-бизнес
Михаил Шац* заявил, что ему заплатят за статус иноагента: неплохой гонорар за шоу
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Шоу-бизнес
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Последние материалы
Бёдрышки, которые покорят всех: кока-кола делает их нежными и сочными
Россия и Китай готовы полностью отменить визы
Мои дети ждут выходных только из-за этого завтрака: лодочки из перца — хит в нашей семье
Как выбрать стиральную машину с сушкой? 6 лучших моделей 2025 года
Устала рожать: беременная седьмым ребёнком внучка Стриженова решилась на отчаянный шаг
Эти тени заменят консилер: новый способ скрыть темные круги под глазами
Никаких голодовок: когда и что есть после тренировки, чтобы увидеть результат
В каких ещё странах отмечают Международный женский день
От солярки к розетке — как старые машины получили вторую жизнь
Оливковое масло против диабета: ученые раскрыли скрытые механизмы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.