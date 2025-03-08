Tesla против Toyota: кто теперь король дорог и почему старые лидеры сдают позиции

Мировой рейтинг продаж автомобилей к 2024 году окончательно расставил всё по местам. Второй год подряд лидером остаётся Tesla Model Y — этот электрический кроссовер смог обойти Toyota Corolla, которая десятилетиями удерживала статус самой продаваемой модели в мире. В этом году Corolla опустилась на вторую строчку. Третье место занимает Toyota RAV4, которая продолжает набирать популярность.
По данным за 2024 год, лидеры мирового авторынка выглядят так:
Несмотря на глобальный тренд на электрификацию, традиционные бензиновые и дизельные модели всё ещё занимают прочные позиции в ТОП-100. Однако электрокары всё быстрее завоёвывают рынок. Tesla Model Y — яркий пример того, как автомобили на электротяге вытесняют даже культовые модели.
Особенно впечатляет прорыв BYD SONG — китайский электрокроссовер поднялся сразу на девять мест, увеличив продажи на 45,3%. Это говорит о стремительном росте китайских брендов и их влиянии на мировой рынок.
Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.
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