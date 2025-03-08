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Tesla против Toyota: кто теперь король дорог и почему старые лидеры сдают позиции

2:23
Авто

Мировой рейтинг продаж автомобилей к 2024 году окончательно расставил всё по местам. Второй год подряд лидером остаётся Tesla Model Y — этот электрический кроссовер смог обойти Toyota Corolla, которая десятилетиями удерживала статус самой продаваемой модели в мире. В этом году Corolla опустилась на вторую строчку. Третье место занимает Toyota RAV4, которая продолжает набирать популярность.

Toyota RAV4
Фото: www.toyota.com is licensed under public domain
Toyota RAV4

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в мире

По данным за 2024 год, лидеры мирового авторынка выглядят так:

  1. Tesla Model Y — 1,09 млн проданных машин (-1,2% к прошлому году)
  2. Toyota Corolla — 1,08 млн машин (-3,1%)
  3. Toyota RAV4 — 1,02 млн машин (+10,7%)
  4. Ford F-Series — 903 454 машины (+1,5%)
  5. Honda CR-V — 738 743 машины (+4,2%)
  6. Chevrolet Silverado — 639 889 машин (+1,5%)
  7. Hyundai Tucson — 609 014 машин (-2,8%)
  8. Toyota Camry — 580 297 машин (-9,1%)
  9. BYD SONG — 574 351 машин (+45,3%)
  10. Volkswagen Tiguan — 543 351 машин (+10,5%)

Электромобили атакуют, но ДВС ещё держатся

Несмотря на глобальный тренд на электрификацию, традиционные бензиновые и дизельные модели всё ещё занимают прочные позиции в ТОП-100. Однако электрокары всё быстрее завоёвывают рынок. Tesla Model Y — яркий пример того, как автомобили на электротяге вытесняют даже культовые модели.

Особенно впечатляет прорыв BYD SONG — китайский электрокроссовер поднялся сразу на девять мест, увеличив продажи на 45,3%. Это говорит о стремительном росте китайских брендов и их влиянии на мировой рынок.

Уточнения

Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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