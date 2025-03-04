Lego перерабатывает старые рыболовные сети для производства шин

2:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Lego, известная во всём мире своими конструкторами, официально считается крупнейшим производителем шин. Хотя это может звучать неожиданно, ежегодно компания выпускает более 300 миллионов миниатюрных резиновых колёс для своих игрушечных автомобилей и техники.

Фото: Wikimedia Commons by Y.Leclercq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Bugatti Chiron Lego

В последние годы Lego активно работает над уменьшением экологического следа и внедрением переработанных материалов в производство. Одним из значимых шагов в этом направлении стало создание нового состава для шин, который включает переработанные рыболовные сети, верёвки и даже моторное масло. Благодаря этому более трети каждого нового колеса теперь состоит из переработанных компонентов, что позволяет сократить зависимость от ископаемых ресурсов.

Новый материал, используемый в шинах Lego, получил название rSEBS (стирол-этилен-бутилен-стирол). Буква "r" в названии обозначает, что в составе присутствует вторично переработанное сырьё. Этот материал уже применяется в некоторых наборах Lego, а полный переход на новую технологию планируется до конца года.

По словам Аннет Стьюб, руководителя отдела устойчивого развития Lego, на создание и тестирование экологичных шин у компании ушло пять лет. В течение этого времени инженеры проверяли, соответствует ли новый состав высоким стандартам качества, безопасности и долговечности, принятым в компании.

Она также отметила, что шины — это лишь одна из многих инициатив, направленных на повышение экологичности продукции Lego. Компания продолжает искать новые решения, которые позволят сделать её игрушки более устойчивыми и безопасными для окружающей среды.

Lego уже давно ведёт работу по снижению зависимости от пластика на основе нефти. В 2021 году компания представила прототип деталей конструктора из переработанных пластиковых бутылок, а в 2023 году объявила о постепенном отказе от одноразовых пластиковых упаковок.

Использование переработанных материалов в производстве резиновых шин — ещё один шаг в этом направлении, который показывает, что даже игрушечные колёса могут вносить вклад в защиту окружающей среды.

Уточнения

Lego (ле́го, от дат. Leg-godt — «играй хорошо») — серии конструктора, представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов.

