Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неправильная установка кухонной техники: 6 фатальных ошибок, которые дорого обойдутся
Готовлю эти диетические котлеты без масла – невероятно вкусно!
5 новых оттенков лака для ногтей, которые не уступают классике
Хочет поговорить: Трюдо заявил о желании провести переговоры с Дональдом Трампом
Делаем вкусную зажарку. Что обжаривать первым — лук или морковь?
Уши кошек в опасности: как распознать и предотвратить коварные инфекции
Битва за алименты: Павел Прилучный не сдаётся и снова идёт в суд
Как избежать депрессии? Три продукта, которые должен знать каждый
Нью-Йорк останется без света? Премьер-министр провинции Онтарии заявил о готовности прекратить подачу электроэнергии в США

Lego перерабатывает старые рыболовные сети для производства шин

2:24
Авто

Компания Lego, известная во всём мире своими конструкторами, официально считается крупнейшим производителем шин. Хотя это может звучать неожиданно, ежегодно компания выпускает более 300 миллионов миниатюрных резиновых колёс для своих игрушечных автомобилей и техники.

Bugatti Chiron Lego
Фото: Wikimedia Commons by Y.Leclercq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Bugatti Chiron Lego

В последние годы Lego активно работает над уменьшением экологического следа и внедрением переработанных материалов в производство. Одним из значимых шагов в этом направлении стало создание нового состава для шин, который включает переработанные рыболовные сети, верёвки и даже моторное масло. Благодаря этому более трети каждого нового колеса теперь состоит из переработанных компонентов, что позволяет сократить зависимость от ископаемых ресурсов.

Новый материал, используемый в шинах Lego, получил название rSEBS (стирол-этилен-бутилен-стирол). Буква "r" в названии обозначает, что в составе присутствует вторично переработанное сырьё. Этот материал уже применяется в некоторых наборах Lego, а полный переход на новую технологию планируется до конца года.

По словам Аннет Стьюб, руководителя отдела устойчивого развития Lego, на создание и тестирование экологичных шин у компании ушло пять лет. В течение этого времени инженеры проверяли, соответствует ли новый состав высоким стандартам качества, безопасности и долговечности, принятым в компании.

Она также отметила, что шины — это лишь одна из многих инициатив, направленных на повышение экологичности продукции Lego. Компания продолжает искать новые решения, которые позволят сделать её игрушки более устойчивыми и безопасными для окружающей среды.

Lego уже давно ведёт работу по снижению зависимости от пластика на основе нефти. В 2021 году компания представила прототип деталей конструктора из переработанных пластиковых бутылок, а в 2023 году объявила о постепенном отказе от одноразовых пластиковых упаковок.

Использование переработанных материалов в производстве резиновых шин — ещё один шаг в этом направлении, который показывает, что даже игрушечные колёса могут вносить вклад в защиту окружающей среды. 

Уточнения

Lego (ле́го, от дат. Leg-godt — «играй хорошо») — серии конструктора, представляющие собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения
Мир. Новости мира
Собаки-мутанты? Что на самом деле скрывает ДНК животных из зоны отчуждения Аудио 
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Экономика и бизнес
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились Аудио 
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Авто
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Последние материалы
Готовлю эти диетические котлеты без масла – невероятно вкусно!
5 новых оттенков лака для ногтей, которые не уступают классике
Хочет поговорить: Трюдо заявил о желании провести переговоры с Дональдом Трампом
Делаем вкусную зажарку. Что обжаривать первым — лук или морковь?
Уши кошек в опасности: как распознать и предотвратить коварные инфекции
Битва за алименты: Павел Прилучный не сдаётся и снова идёт в суд
Как избежать депрессии? Три продукта, которые должен знать каждый
Нью-Йорк останется без света? Премьер-министр провинции Онтарии заявил о готовности прекратить подачу электроэнергии в США
Слива будет слаще мёда: три приёма, которые знают только опытные садоводы
Бамбук счастья у вас дома: что нужно сделать, чтобы он не погиб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.