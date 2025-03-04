Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад

Археологи сделали сенсационное открытие — на дне Адриатического моря найдена загадочная древняя дорога, которая могла соединять материк с ныне затопленным островом. Возраст находки — около 7 000 лет, что делает её одной из самых древних каменных дорог, известных на сегодняшний день.
Исследователи считают, что в древности уровень моря был значительно ниже, а обнаруженная дорога вела к поселению Хварской культуры, существовавшему в эпоху неолита. Со временем вода поглотила этот путь, превратив его в подводную археологическую загадку.
"Мы увидели идеально выложенные каменные плиты, ведущие вдоль затопленного участка. Это явно работа древнего человека, а не природное образование", — рассказал один из участников экспедиции.
Ровно уложенные каменные блоки, которые формируют чёткую дорогу.
Остатки древних поселений, скрытых под толщей воды.
Керамические фрагменты и артефакты, доказывающие, что здесь когда-то жили люди.
Удивительно, но дорога прекрасно сохранилась, несмотря на тысячи лет, проведённых под водой.
Эта находка меняет представления о древних цивилизациях Балкан. Ранее считалось, что неолитические народы в этом регионе не строили сложные инфраструктурные объекты. Однако теперь ясно, что они не только строили дороги, но и умели использовать природные материалы для их укрепления.
Археологи планируют продолжить исследования и выяснить:
Одно ясно уже сейчас: эта древняя дорога — часть истории, которую нам ещё предстоит понять.
Шоссе (фр. chaussée), Шоссейная дорога или Шоссированная дорога — широкая скоростная дорога с твёрдым искусственным покрытием поверх грунтового основания и с канавами для стока дождевой воды по обочинам.
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