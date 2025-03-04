Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Острова, которые покоряют с первого взгляда: куда отправиться на самый яркий карнавал
Всего одно упражнение: так вы накачаете пресс в 10 раз быстрее
Мифы об оригинальном масле: что стоит учитывать при выборе смазки для машины
Кактус, но не кактус: чего на самом деле хотят суккуленты и почему мы их не понимаем
Личная жизнь подождёт: Самбурская объяснила, почему отменила свадьбу с идеальным мужчиной
Когда хочешь пиццу, но лень раскатывать тесто: пицца в булочках, которой позавидуют все
10 раз в неделю? Кто-то явно переусердствовал с романтикой
Когда за рулем не ты, а автопилот: как справиться с эффектом 30-го километра
Цвета, которые убивают уют: что лучше не использовать в интерьере

Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад

1:57
Авто

Археологи сделали сенсационное открытие — на дне Адриатического моря найдена загадочная древняя дорога, которая могла соединять материк с ныне затопленным островом. Возраст находки — около 7 000 лет, что делает её одной из самых древних каменных дорог, известных на сегодняшний день.

Дно
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дно

Как дорога оказалась под водой?

Исследователи считают, что в древности уровень моря был значительно ниже, а обнаруженная дорога вела к поселению Хварской культуры, существовавшему в эпоху неолита. Со временем вода поглотила этот путь, превратив его в подводную археологическую загадку.

"Мы увидели идеально выложенные каменные плиты, ведущие вдоль затопленного участка. Это явно работа древнего человека, а не природное образование", — рассказал один из участников экспедиции.

Что нашли под водой?

Ровно уложенные каменные блоки, которые формируют чёткую дорогу.
Остатки древних поселений, скрытых под толщей воды.
Керамические фрагменты и артефакты, доказывающие, что здесь когда-то жили люди.

Удивительно, но дорога прекрасно сохранилась, несмотря на тысячи лет, проведённых под водой.

Почему это открытие важно?

Эта находка меняет представления о древних цивилизациях Балкан. Ранее считалось, что неолитические народы в этом регионе не строили сложные инфраструктурные объекты. Однако теперь ясно, что они не только строили дороги, но и умели использовать природные материалы для их укрепления.

Что дальше?

Археологи планируют продолжить исследования и выяснить:

  • Куда именно вела эта дорога?
  • Какие ещё тайны скрывает Адриатика?
  • Есть ли под водой следы зданий и поселений?

Одно ясно уже сейчас: эта древняя дорога — часть истории, которую нам ещё предстоит понять.

Уточнения

Шоссе (фр. chaussée), Шоссейная дорога или Шоссированная дорога — широкая скоростная дорога с твёрдым искусственным покрытием поверх грунтового основания и с канавами для стока дождевой воды по обочинам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Рассада пойдёт в рост как на дрожжах: добавьте этот аптечный порошок — поразитесь результату
Советы
Рассада пойдёт в рост как на дрожжах: добавьте этот аптечный порошок — поразитесь результату Аудио 
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным
Советы
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Сводка с фронта: США остановили военное сотрудничество с ВСУ, армия РФ может сделать рывок в Полтаву или Днепр Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Последние материалы
Когда хочешь пиццу, но лень раскатывать тесто: пицца в булочках, которой позавидуют все
10 раз в неделю? Кто-то явно переусердствовал с романтикой
Сводка с фронта: США остановили военное сотрудничество с ВСУ, армия РФ может сделать рывок в Полтаву или Днепр
Когда за рулем не ты, а автопилот: как справиться с эффектом 30-го километра
Цвета, которые убивают уют: что лучше не использовать в интерьере
Диплом — не главное? Фитнес-эксперт объяснил, как правильно выбрать тренера
Лучший макияж для уставшей кожи: как выглядеть свежо даже после бессонной ночи
Нестандартный подход: как лимонная кислота может изменить ваше здоровье
Тайны самого необычного небоскрёба Чикаго
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.