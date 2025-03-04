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Водить по лезвию ножа: обгон колонны, который может стоить вам прав

1:52
Авто

На трассах встречаются плотные потоки машин, но если впереди организованная колонна, стандартные правила обгона не действуют. Ошибка может стоить водителю не только штрафа, но и лишения прав.

Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину
Фото: flickr.com by Axion23, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину

Что считается организованной колонной?

Не каждая группа автомобилей на дороге подпадает под особый статус. Для этого должны быть выполнены три условия:

  • Минимум три машины, следующие в одном направлении.
  • Включён ближний свет фар.
  • Колонну возглавляет автомобиль с проблесковыми маячками синего и красного цветов и опознавательными знаками.

Грузовики или легковые автомобили, просто двигающиеся друг за другом с включёнными фарами, не являются организованной колонной — их можно обгонять по обычным правилам.

Когда обгон запрещён?

Категорический запрет действует, если колонну сопровождают патрульные машины ГАИ или ВАИ. В этом случае попытка обгона грозит:

  • Штрафом в 7500 рублей
  • Лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев

На двухполосной дороге обгон организованной колонны вообще невозможен, так как требует выезда на встречную полосу, что прямо нарушает ПДД (п. 3.2).

Как можно опередить колонну?

На многополосной трассе водитель вправе выполнить опережение — но только если не пересекает сплошную линию. Однако есть нюанс:

  • Встраиваться внутрь колонны запрещено (п. 2.7 ПДД).
  • Если колонна длинная и дорога сужается, можно попасть в ловушку, оказавшись посередине.

Чтобы избежать нарушения, лучше заранее оценить ситуацию. Если есть риск не успеть завершить манёвр безопасно — оставайтесь позади.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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