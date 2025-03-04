Водить по лезвию ножа: обгон колонны, который может стоить вам прав

На трассах встречаются плотные потоки машин, но если впереди организованная колонна, стандартные правила обгона не действуют. Ошибка может стоить водителю не только штрафа, но и лишения прав.
Не каждая группа автомобилей на дороге подпадает под особый статус. Для этого должны быть выполнены три условия:
Грузовики или легковые автомобили, просто двигающиеся друг за другом с включёнными фарами, не являются организованной колонной — их можно обгонять по обычным правилам.
Категорический запрет действует, если колонну сопровождают патрульные машины ГАИ или ВАИ. В этом случае попытка обгона грозит:
На двухполосной дороге обгон организованной колонны вообще невозможен, так как требует выезда на встречную полосу, что прямо нарушает ПДД (п. 3.2).
На многополосной трассе водитель вправе выполнить опережение — но только если не пересекает сплошную линию. Однако есть нюанс:
Чтобы избежать нарушения, лучше заранее оценить ситуацию. Если есть риск не успеть завершить манёвр безопасно — оставайтесь позади.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.