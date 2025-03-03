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Опять что-то намудрили: новая разметка на дорогах — зачем это вообще нужно

Авто

На российских дорогах появилась новая разметка, которая сразу же вызвала вопросы у водителей. Незнакомые символы — перевёрнутые треугольники или уголки без оснований — можно заметить на скоростных трассах, перед перекрёстками и в зонах высокой аварийности. Как они работают и зачем нужны?

Автомобиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Функция новых знаков

Как пояснили в ГАИ, такие треугольники теперь не только обозначают островки безопасности, но и выполняют новую задачу — помогают водителям ориентироваться в потоке. Перед перекрёстками они дублируют привычный знак "Уступи дорогу", что особенно полезно в сложных дорожных условиях или при плохой видимости.

На скоростных автомагистралях треугольники работают иначе. Они нанесены на определённом расстоянии друг от друга:

  • При скорости 110 км/ч — через 55 метров.
  • При 130 км/ч — через 65 метров.

Визуально эта разметка помогает водителям соблюдать дистанцию. Безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля — не менее двух таких знаков.

Где уже применяют новую разметку?

Первыми трассами, где появились эти треугольники, стали М-4 "Дон" и М-11 "Нева". На загородных дорогах особенно важно правильно рассчитывать дистанцию, ведь при высоких скоростях время на реакцию минимально.

Будут ли штрафы?

На данный момент разметка носит рекомендательный характер. Отсутствие наказания за её игнорирование не делает её менее важной — она создана для повышения безопасности на дорогах, особенно на загруженных участках.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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