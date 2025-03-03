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Toyota меняет правила игры: электрокары с запасом хода 1000 км и зарядкой за минуты

Революция электромобилей от Toyota: подтвержден выход новых аккумуляторов
2:22
Авто

Toyota совершает прорыв в электромобильной индустрии, представив твердотельные аккумуляторы, одобренные правительством Японии. Эта технология призвана решить главные проблемы электрокаров: ограниченный запас хода и длительное время зарядки. По данным Министерства экономики, торговли и промышленности страны (METI), компания получила поддержку для ускорения разработки и производства инновационных батарей, способных обеспечить до 1000 км пробега и полную зарядку за 10 минут.

Несколько литий-железо-фосфатных элементов
Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Несколько литий-железо-фосфатных элементов

Технология будущего

В отличие от традиционных литий-ионных аналогов, твердотельные аккумуляторы используют твёрдый электролит вместо жидкого. Это повышает безопасность, снижая риски перегрева и возгорания. Кроме того, новая конструкция позволяет увеличить плотность энергии, что напрямую влияет на автономность.

Японский автогигант планирует поэтапный запуск трёх типов батарей:

  • Performance (2026): 800 км пробега с улучшенной скоростью зарядки;
  • Popularization (2027): бюджетный вариант с 600 км автономности;
  • High-Performance (2028): флагманская версия с запасом хода 1000 км и 10-минутной зарядкой.

Роль государства и конкуренция

Япония инвестировала $7 млрд. в развитие локального производства батарей, чтобы снизить зависимость от китайских поставщиков. Это укрепляет позиции Toyota, Nissan и Panasonic в борьбе с такими гигантами, как Tesla. Если сроки будут соблюдены, к 2030 году твердотельные аккумуляторы могут кардинально изменить рынок электромобилей, сделав их доступнее и практичнее.

Скепсис и реалии

Ранее Toyota неоднократно переносила релиз технологии — первоначальные обещания 2021 и 2022 годов так и не реализовались. Однако сейчас, благодаря государственной поддержке и чёткому плану, шансы на успех выглядят выше. Эксперты отмечают, что внедрение таких батарей может не только повысить спрос на электрокары, но и перевести Toyota в лидеры отрасли.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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