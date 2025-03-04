Бензиновая эпоха подходит к концу: Германия делает ставку на электрички

В мире автомобильной промышленности происходит значительный сдвиг в сторону электрических двигателей, что обусловлено стремлением решить проблему изменения климата.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Производители автомобилей находятся под давлением как со стороны потребителей, так и правительств, чтобы перейти на более экологичные варианты двигателей, и электромобили становятся основным решением.​

Электрические двигатели как будущее транспорта

За последнее десятилетие автопроизводители значительно расширили и улучшили свои альтернативные решения для двигателей, но электрические двигатели остаются наиболее популярными среди неиспользующих внутреннее сгорание.

Особенно популярны гибридные электрические внедорожники, позволяющие потребителям переходить на более экологичные источники энергии, сохраняя возможность использовать бензин при отсутствии зарядных станций.​

Хотя Tesla часто считается лидером в революции электрических двигателей, Toyota начала разрабатывать электрические двигатели задолго до основания американской компании. Toyota Prius была одним из первых серийно производимых автомобилей с гибридной технологией.

Однако Tesla изменила представление о том, что устойчивость может быть роскошной. В то время как Toyota продолжает совершенствовать свои предложения, включая технологии водородных топливных элементов, Tesla стремится ассоциировать свой бренд исключительно с электрическими транспортными средствами.​

Volkswagen представляет новый ID.4

Не желая отставать от американских и японских конкурентов, немецкий бренд Volkswagen недавно выпустил свой ID.4 2025 года. ID.4 — это полностью электрический внедорожник, входящий в линейку электрических автомобилей Volkswagen.

Это первый полностью электрический внедорожник, предлагаемый Volkswagen, и компания стремится стать углеродно-нейтральной к 2050 году, рассчитывая, что линейка ID сыграет значительную роль в достижении этой цели.​

Начиная с чуть более 46 500 долларов, новый электрический внедорожник оснащен двигателем мощностью 201 л.с. в версии с одним мотором и задним приводом, способным проехать до 206 миль по оценке EPA с батареей емкостью 58,0 кВт·ч. ID.4 известен как одно из более доступных решений с электрическим двигателем на рынке.

Для сравнения, новая Tesla Model Y 2025 года начинается с цены чуть менее 57 000 долларов.​

Доступность электрических и гибридных решений

С появлением у большинства крупных автопроизводителей собственных версий электрических и гибридных транспортных средств, технологический прогресс больше не является основной проблемой в обеспечении более экологичных решений.

Расширение распространения и доступности этих автомобилей зависит от их доступности для потребителей и обеспечения реальной возможности их использования в разных регионах.​

Обеспечение широкого распространения зарядных станций по всей стране может уменьшить опасения потребителей по поводу этих транспортных средств. Эти сомнения отражаются в популярности гибридных автомобилей по сравнению с полностью электрическими внедорожниками.

Хотя потребители могут хотеть перейти на экологичные технологии и отказаться от двигателей внутреннего сгорания, они не готовы рисковать безопасностью ради экологических соображений.​

Если автопроизводители смогут сотрудничать с правительствами для расширения инфраструктуры зарядных станций, это повысит спрос на электромобили, поскольку потребители будут более уверены в наличии необходимой поддержки для такого выбора. В случае увеличения спроса интересно будет увидеть, как это отразится на ценах на рынке. Обычно при увеличении спроса растут и цены.

Однако мы можем увидеть более доступные электрические решения, если спрос возрастет, поскольку компании начнут конкурировать за расширяющуюся базу клиентов для своих моделей электромобилей.

Уточнения