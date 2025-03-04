Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трудовой стаж и прямые выплаты: Сергей Миронов предложил справедливое решение по пенсиям
Сырные палочки за 5 минут — идеальный рецепт для вечеринки с друзьями, без лишних хлопот
Купили квартиру в новостройке? Забудьте про выгодную перепродажу
Защита серверов: новая угроза, о которой забывают админы
Юрий Лоза выдвинул свою версию убийства Влада Листьева
Эти оладьи тают во рту: раскрываем секрет идеального теста на сметане — удивите семью
Кот-вампир с летучими ушами: интернет влюбился в этого пушистика
Президент Аргентины удалил совместные фото с Зеленским
Ваше сердце сигнализирует: неочевидные симптомы закупорки артерий

Toyota RAV4 2026 — больше, мощнее, злее: рассказываем, что изменилось в легенде

2:36
Авто

Представьте себе автомобиль, сочетающий в себе мощь, стиль и передовые технологии. Именно таким является новый Toyota RAV4 GR Sport 2026 года — самый мощный кроссовер в линейке RAV4.

Toyota RAV4
Фото: www.toyota.com is licensed under public domain
Toyota RAV4

Дизайн и экстерьер

RAV4 GR Sport получил обновлённый внешний вид с акцентом на спортивность. Особенности включают:

  • 19-дюймовые легкосплавные диски с пятью спицами, окрашенные в глянцево-чёрный цвет.
  • Чёрные акценты на кузове и эмблемы GR на решётке радиатора и задней двери.

Эти элементы подчёркивают агрессивный и динамичный характер автомобиля.

Интерьер и технологии

Внутри RAV4 GR Sport предлагает:

  • Спортивные сиденья из экокожи и алькантары с выраженной боковой поддержкой.
  • Логотипы GR Sport на руле и подголовниках.
  • Полностью цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма.
  • Мультимедийную систему с 10,5-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и беспроводной зарядкой.

Эти обновления делают салон более современным и удобным для водителя и пассажиров.

Технические характеристики

Под капотом RAV4 GR Sport оснащён гибридной силовой установкой, включающей:

  • 2,5-литровый бензиновый двигатель.
  • Два электромотора.
  • Общая мощность системы составляет 222 л. с.
  • Трансмиссия — электромеханический вариатор e-CVT.

Эта комбинация обеспечивает отличную динамику и эффективность.

Ожидаемые обновления и дата выхода

Шестое поколение RAV4, ожидаемое в 2026 году, получит:

  • Современный дизайн с новыми элементами передней части, включая круглые дневные ходовые огни и решётку радиатора с сотовой структурой.
  • Улучшенные технологии и механические компоненты.
  • Усиленный акцент на гибридные версии, учитывая их растущую популярность.

Эти изменения направлены на поддержание конкурентоспособности модели на рынке компактных внедорожников.

Новый Toyota RAV4 GR Sport 2026 года объединяет в себе спортивный дизайн, передовые технологии и мощную гибридную силовую установку, предлагая водителям сочетание производительности и экономичности.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Корейская косметика больше не доминирует на рынке: причины падения популярности
Красота и стиль
Корейская косметика больше не доминирует на рынке: причины падения популярности Аудио 
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Авто
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов Аудио 
Огородники в восторге: простой метод окучивания, который работает как магия
Садоводство, цветоводство
Огородники в восторге: простой метод окучивания, который работает как магия Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Последние материалы
Трудовой стаж и прямые выплаты: Сергей Миронов предложил справедливое решение по пенсиям
Сырные палочки за 5 минут — идеальный рецепт для вечеринки с друзьями, без лишних хлопот
Купили квартиру в новостройке? Забудьте про выгодную перепродажу
Защита серверов: новая угроза, о которой забывают админы
Юрий Лоза выдвинул свою версию убийства Влада Листьева
Эти оладьи тают во рту: раскрываем секрет идеального теста на сметане — удивите семью
Кот-вампир с летучими ушами: интернет влюбился в этого пушистика
Президент Аргентины удалил совместные фото с Зеленским
Ваше сердце сигнализирует: неочевидные симптомы закупорки артерий
В 10 раз лучше, чем в Италии: чем "Маленькая Венеция" во Франции привлекает туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.