Toyota RAV4 2026 — больше, мощнее, злее: рассказываем, что изменилось в легенде

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Представьте себе автомобиль, сочетающий в себе мощь, стиль и передовые технологии. Именно таким является новый Toyota RAV4 GR Sport 2026 года — самый мощный кроссовер в линейке RAV4.

Фото: www.toyota.com is licensed under public domain Toyota RAV4

Дизайн и экстерьер

RAV4 GR Sport получил обновлённый внешний вид с акцентом на спортивность. Особенности включают:​

19-дюймовые легкосплавные диски с пятью спицами, окрашенные в глянцево-чёрный цвет. ​

​ Чёрные акценты на кузове и эмблемы GR на решётке радиатора и задней двери. ​

Эти элементы подчёркивают агрессивный и динамичный характер автомобиля.

Интерьер и технологии

Внутри RAV4 GR Sport предлагает:​

Спортивные сиденья из экокожи и алькантары с выраженной боковой поддержкой. ​

​ Логотипы GR Sport на руле и подголовниках.

Полностью цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма. ​

​ Мультимедийную систему с 10,5-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и беспроводной зарядкой. ​

Эти обновления делают салон более современным и удобным для водителя и пассажиров. ​

Технические характеристики

Под капотом RAV4 GR Sport оснащён гибридной силовой установкой, включающей:​

2,5-литровый бензиновый двигатель. ​

​ Два электромотора. ​

​ Общая мощность системы составляет 222 л. с. ​

​ Трансмиссия — электромеханический вариатор e-CVT. ​

Эта комбинация обеспечивает отличную динамику и эффективность.

Ожидаемые обновления и дата выхода

Шестое поколение RAV4, ожидаемое в 2026 году, получит:​

Современный дизайн с новыми элементами передней части, включая круглые дневные ходовые огни и решётку радиатора с сотовой структурой.

Улучшенные технологии и механические компоненты. ​

​ Усиленный акцент на гибридные версии, учитывая их растущую популярность. ​

Эти изменения направлены на поддержание конкурентоспособности модели на рынке компактных внедорожников.

Новый Toyota RAV4 GR Sport 2026 года объединяет в себе спортивный дизайн, передовые технологии и мощную гибридную силовую установку, предлагая водителям сочетание производительности и экономичности.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

