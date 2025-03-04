Toyota RAV4 2026 — больше, мощнее, злее: рассказываем, что изменилось в легенде

Представьте себе автомобиль, сочетающий в себе мощь, стиль и передовые технологии. Именно таким является новый Toyota RAV4 GR Sport 2026 года — самый мощный кроссовер в линейке RAV4.
RAV4 GR Sport получил обновлённый внешний вид с акцентом на спортивность. Особенности включают:
Эти элементы подчёркивают агрессивный и динамичный характер автомобиля.
Внутри RAV4 GR Sport предлагает:
Эти обновления делают салон более современным и удобным для водителя и пассажиров.
Под капотом RAV4 GR Sport оснащён гибридной силовой установкой, включающей:
Эта комбинация обеспечивает отличную динамику и эффективность.
Шестое поколение RAV4, ожидаемое в 2026 году, получит:
Эти изменения направлены на поддержание конкурентоспособности модели на рынке компактных внедорожников.
Новый Toyota RAV4 GR Sport 2026 года объединяет в себе спортивный дизайн, передовые технологии и мощную гибридную силовую установку, предлагая водителям сочетание производительности и экономичности.
Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.
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