Chevrolet HHR: забытый ретро-фургон, который мог стать культовым, но исчез

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Когда речь заходит о снятых с производства моделях, у многих просыпается чувство ностальгии. Вспомните любимый шоколадный батончик, который исчез с прилавков, сериал, который закончился на самом интересном месте, или автомобиль, который больше не выпускают. Особенно больно, когда из линейки уходит популярная модель.

Фото: Own work by Accord14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chevy HHR

Но если вы относитесь к тем, кто быстро забывает тренды, то, возможно, уже и не вспоминаете о Chevrolet HHR - машине, которую сняли с производства в 2011 году. Однако для поклонников марки эта модель стала своеобразной ретро-иконой, которая и сегодня вызывает интерес.

Откуда взялся Chevrolet HHR

Название HHR (Heritage High Roof) напрямую связано с одной из самых заметных черт автомобиля — его высокой крышей. Однако эта деталь была не просто дизайнерским решением, а отсылкой к культовым моделям прошлого, которые вдохновили его создание. Дизайн HHR перекликался с классическими автомобилями Chevrolet, особенно с Suburban конца 1940-х годов.

Сама концепция автомобиля была довольно предсказуемой — взять успешную идею и адаптировать её под современные реалии. В данном случае речь шла о конкуренции с Chrysler PT Cruiser, который уже завоевал популярность в сегменте ретро-авто. Так появился Chevrolet HHR, дебютировавший в 2006 году с двумя вариантами двигателей — 2,2 и 2,4 литра. Последний предлагал 172 л. с. и 162 фунт-фут крутящего момента.

Самая мощная версия HHR

Для тех, кому хотелось большего, Chevrolet выпустил заряженную версию HHR SS (Super Sport). Она была представлена в 2006 году и оставалась в производстве вплоть до окончания выпуска модели. В финальной версии этот автомобиль получил 2-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 260 л. с., что делало его весьма динамичным для своего класса.

Эд Пепер, тогдашний генеральный менеджер Chevrolet, подчёркивал, что эта версия отличается "мускулистым дизайном, отличной управляемостью и мощностью, подкреплённой турбонаддувом". Однако даже такие характеристики не спасли модель от ухода в историю.

Почему HHR сняли с производства

HHR имел немало поклонников, а его линейка даже пополнилась необычным вариантом — HHR Panel. Это был панельный фургон, представленный в 2007 году и выпускавшийся до 2011 года. Однако на фоне кризиса General Motors было принято решение закрыть подразделение High Performance Vehicles, ответственное за создание HHR SS. Это стало фатальным ударом по всей линейке модели.

В 2009 году GM столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами, и HHR оказался в числе тех моделей, производство которых пришлось прекратить. Завод в Коауиле (Мексика), где выпускалась модель, закрыл конвейер в 2011 году.

HHR сегодня

Несмотря на то что производство прекратилось, Chevrolet HHR всё ещё можно встретить на дорогах. Особенно ценится версия SS, которая сочетала практичность и отличные ходовые качества.

Как отмечало издание Auto Week в 2007 году: "На тестовом треке мы забыли, что управляем переднеприводным автомобилем, не говоря уже о том, что он может перевозить небольшую семью и их багаж". Это отличный итог для модели, которая в своё время не сумела удержаться на рынке, но всё же оставила след в истории.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

