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Проехать миллион миль? Для Lexus – это просто разминка

2:08
Авто

Lexus с момента своего появления стал символом надёжности и комфорта. Однако одной из самых выдающихся моделей бренда остаётся LS400 — роскошный седан, который доказал свою долговечность, проехав более 1 600 000 километров без серьёзных проблем.

Lexus
Фото: flickr.com is licensed under CC BY 2.0
Lexus

Как Lexus LS400 стал самым выносливым автомобилем

LS400 дебютировал в 1989 году и сразу стал хитом среди премиальных авто, опередив BMW, Audi и Mercedes-Benz. Его 4,0-литровый V8 с 242 л. с. и 4-ступенчатый автомат оказались крайне надёжными, а задний привод добавил машине уверенности на дороге.

Настоящей легендой LS400 стал после того, как журналист Мэтт Фарах купил подержанный экземпляр с большим пробегом и довёл его до миллиона миль (1,6 млн км). Автомобиль путешествовал по США, почти не требуя серьёзного ремонта.

Рекордный Lexus после реставрации

После достижения миллиона миль LS400 попал в руки Фредди Эрнандеса (Тавариша), который восстановил его до заводского состояния. Теперь автомобиль может стать экспонатом музея Lexus.

Какой пробег реально может выдержать LS400

Хотя 1 млн миль — исключительный случай, многие LS400 без проблем проходят 500 000 — 800 000 км. Владельцы на форумах сообщают о пробегах 380 000 км и выше без серьёзных поломок.

Стоит ли покупать Lexus с большим пробегом

Многие модели Lexus, включая IS, GS и RX, демонстрируют феноменальную надёжность. Даже гибридные версии выдерживают более 300 000 км. Если вы ищете премиальный автомобиль, который прослужит десятилетия, Lexus LS400 — один из лучших вариантов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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