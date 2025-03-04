Новый Honda CR-V – гибридный SUV, который заставляет задуматься о смене машины

Современные гибридные внедорожники продолжают развиваться, и Honda CR-V стал моделью, которая смогла удивить многих. Этот кроссовер не только привлекает внимание своим дизайном, но и предлагает одни из лучших пространственных возможностей в своём сегменте, а также высокую экономичность и передовые технологии.
Honda CR-V обладает оптимальными размерами для комфортных поездок:
Багажное отделение составляет 579 литров, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до внушительных 1634 литров.
Гибридная силовая установка включает:
При этом расход топлива составляет всего 5,9 литра на 100 км, а разгон до 100 км/ч занимает 9 секунд. Максимальная скорость — 194 км/ч.
Версия Elegance включает множество премиальных функций:
Стоимость Honda CR-V начинается от 40 000 евро, что делает его выгодным предложением в классе премиальных гибридных кроссоверов.
Владельцы отмечают, что Honda CR-V — один из лучших вариантов для тех, кто ищет просторный, технологичный и экономичный внедорожник. Он превосходит многие модели конкурентов благодаря удачному сочетанию характеристик, оснащения и цены.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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