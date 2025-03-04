Новый Honda CR-V – гибридный SUV, который заставляет задуматься о смене машины

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Современные гибридные внедорожники продолжают развиваться, и Honda CR-V стал моделью, которая смогла удивить многих. Этот кроссовер не только привлекает внимание своим дизайном, но и предлагает одни из лучших пространственных возможностей в своём сегменте, а также высокую экономичность и передовые технологии.

Фото: commons.wikimedia.org by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda CR-V

Габариты и пространство

Honda CR-V обладает оптимальными размерами для комфортных поездок:

Длина - 4706 мм

- 4706 мм Высота - 1684 мм

- 1684 мм Ширина - 1866 мм

Багажное отделение составляет 579 литров, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до внушительных 1634 литров.

Двигатель и экономичность

Гибридная силовая установка включает:

Бензиновый двигатель i-VTEC 2.0 (145 л. с.)

Электромотор 135 кВт

Совокупная мощность — 184 л. с.

При этом расход топлива составляет всего 5,9 литра на 100 км, а разгон до 100 км/ч занимает 9 секунд. Максимальная скорость — 194 км/ч.

Передовое оснащение

Версия Elegance включает множество премиальных функций:

Рулевое колесо с подогревом.

Автоматический зарядник.

Сенсорный экран 9" с Honda Connect (Apple CarPlay, Android Auto).

Панорамный люк.

Светодиодные фары.

Электропривод багажника.

Передний или полный привод.

Цена и выгода

Стоимость Honda CR-V начинается от 40 000 евро, что делает его выгодным предложением в классе премиальных гибридных кроссоверов.

Стоит ли покупать

Владельцы отмечают, что Honda CR-V — один из лучших вариантов для тех, кто ищет просторный, технологичный и экономичный внедорожник. Он превосходит многие модели конкурентов благодаря удачному сочетанию характеристик, оснащения и цены.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

