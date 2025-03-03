GM и Honda объединились, чтобы создать новый двигатель будущего

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2:15
Авто

Автопроизводители все активнее инвестируют в водородные технологии, видя в них альтернативу традиционному топливу и аккумуляторным электромобилям. Honda и GM уже запустили совместное производство водородных топливных элементов, которые найдут применение в коммерческом транспорте, строительной технике и генераторах.

Honda_Breeze
Фото: wikimedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda_Breeze

Honda CR-V на водороде, дебютировавшая в марте 2024 года, станет первой моделью, использующей топливные элементы, произведённые на новом заводе в Мичигане. Пока такие автомобили останутся нишевыми, но у водородных систем есть серьёзные перспективы в сфере грузоперевозок и тяжёлой техники. Их главное преимущество — высокая автономность и быстрая заправка, что делает их конкурентоспособными по сравнению с аккумуляторными электромобилями.

GM и Honda производят модули мощностью 77 кВт (103 л. с.), которые можно объединять для питания более мощных установок. Новая технология оказалась в три раза дешевле системы Honda Clarity Fuel Cell 2019 года. Honda планирует выпустить 2000 таких установок уже в 2025 году, причём 25% из них пойдут на водородный CR-V. Кроме того, компания рассматривает применение топливных элементов в строительной и коммерческой технике.

В отличие от Honda, GM не спешит внедрять водород в легковые и грузовые автомобили, делая ставку на продажи Power Cubes — модулей для генераторов и спецтехники. Такие решения могут появиться в мусоровозах, бетономешалках и тягачах-терминалах, а Komatsu уже рассматривает замену дизельного генератора карьерного самосвала на водородный аналог.

Honda и GM работают над водородными технологиями уже несколько десятилетий, а их текущее партнёрство началось в 2013 году. Сегодня компании уверены, что водородные системы смогут занять важную нишу в энергетике и транспорте, но их массовое внедрение зависит от развития инфраструктуры.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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