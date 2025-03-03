Toyota GR Supra и Mazda RX-7: новая эра японских спорткаров?

Неожиданный альянс: Toyota и Mazda объединяются для создания нового спорткара

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В мире автопрома сотрудничество конкурентов — не редкость. Яркий пример — партнёрство Toyota и BMW, породившее пятое поколение GR Supra и родстер Z4 G29. Несмотря на общую платформу и интерьеры, обе модели выпускаются австрийской компанией Magna Steyr, что изначально вызвало недовольство фанатов: поклонники Toyota ждали "японской" сборки, а приверженцы BMW — немецкой. Недавний анонс ограниченной версии A90 Final Edition ознаменовал скорое завершение эры этой Supra, но слухи о её преемнике уже взбудоражили сообщество.

Фото: commons.wikimedia.org by NAParish, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Mazda RX-7 из Initial D

Новые горизонты: Toyota и Mazda?

Японское издание Best Car сообщает, что Toyota может объединить усилия с Mazda для разработки следующего поколения Supra. В фокусе — возрождение культового спорткара Mazda RX-7, снятого с производства в 2002 году. Однако, по данным инсайдеров, новая модель лишится роторного двигателя. Вместо него предполагается использовать 3,3-литровый рядный шестицилиндровый SkyActiv-G с гибридной системой, уже установленный на кроссовере CX-90. Этот агрегат развивает 340 л. с. и 500 Н·м крутящего момента, что открывает путь к совместимости с платформой Supra.

Дизайн и скептицизм

Цифровой художник Андрей Аварварии представил концепт, объединяющий черты GR Supra и RX-7. Его работа, основанная на слухах, отражает потенциал сотрудничества, хотя сам автор признаёт: точность прогноза не превышает 25%. Основной вопрос — сохранит ли Mazda дух RX-7, отказавшись от роторного двигателя, или новая модель станет компромиссом между традициями и экологическими нормами.

История и перспективы альянса

Toyota и Mazda уже сотрудничают в разработке платформ и силовых установок, что повышает вероятность успеха совместного проекта. Фанаты надеются, что этот альянс ознаменует "новый золотой век" японских спорткаров, сочетающих инновации и наследие.

Уточнения

Mazda RX-7 — спортивный автомобиль, выпускавшийся японским автопроизводителем Mazda с 1978 по 2002 год. Оригинальная RX-7 оснащалась двухсекционным роторно-поршневым двигателем и имела переднюю среднемоторную, заднеприводную компоновку. RX-7 пришла на смену RX-3 (обе в Японии продавались под маркой Savanna), вытеснила все остальные роторные автомобили Mazda за исключением Cosmo. За всю историю Mazda RX-7 было три поколения. Первое поколение выпускалось с 1978 по 1985 год. Второе поколение — с 1985 по 1991. Третье поколение — с 1992 по 2002 год.





Toyota Supra (яп. トヨタ・スープラ) — серийный спортивный автомобиль, выпускающийся компанией Toyota с 1978 года. Дизайн Supra был перенят от Toyota Celica, но кузов стал длиннее и шире. Начиная с середины 1986 года, Supra отделилась от Celica, став самостоятельной моделью.

