Не отказывайтесь от свинины: главное — выбрать правильный кусок

Свинина, как и любое другое мясо, богата белком, который необходим организму для роста и восстановления тканей. Кроме того, в ней содержатся витамины группы B (особенно B6 и B12), отвечающие за обмен веществ и работу нервной системы, а также железо, которое помогает поддерживать уровень гемоглобина в крови.

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Однако главная претензия к этому мясу — его жирность. Действительно, некоторые части свиной туши содержат больше жира, чем курица или говядина, но это не значит, что вся свинина одинаково вредна.

Какая часть свинины самая диетическая

Если выбирать свинину правильно, её можно есть без вреда для здоровья. Самая постная и полезная часть — вырезка. Это длинный, тонкий кусок, расположенный вдоль позвоночника, который содержит минимум жира и по составу напоминает куриную грудку.

Другой неплохой вариант — корейка, которая чуть жирнее, но всё же остаётся одним из самых лёгких по калорийности отрубов.

Сравнение: свинина против курицы

Многие считают, что курица всегда полезнее, но если сравнить питательные свойства, можно увидеть, что свинина не уступает:

Куриная грудка (без кожи): около 110 ккал на 100 г, 23 г белка, 2 г жира.

Свинина (вырезка): около 120 ккал на 100 г, 22 г белка, 3 г жира.

Разница минимальна, а вкус у свинины получается более насыщенным.

Как выбрать свинину, если следишь за питанием

Выбирайте постные отрубы: вырезку или корейку.

Избегайте жирных частей: рёбра, грудинку, брюшину.

Следите за способом приготовления: запекание, варка или готовка на пару намного полезнее, чем жарка на масле.

Диетическая свинина: как готовить, чтобы сохранить пользу

Чтобы получить максимум пользы и избежать лишнего жира, лучше использовать:

Запекание в духовке с минимальным количеством масла.

Тушение в собственном соку или с овощами.

Готовку на пару или отваривание.

Жарка в большом количестве масла делает даже самые постные куски тяжёлыми для организма, поэтому от этого способа приготовления лучше отказаться.

Уточнения

Корейка — название части спинки (по обеим сторонам позвоночника) в тушах свинины, говядины и баранины.

