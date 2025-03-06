Не отказывайтесь от свинины: главное — выбрать правильный кусок

Свинина, как и любое другое мясо, богата белком, который необходим организму для роста и восстановления тканей. Кроме того, в ней содержатся витамины группы B (особенно B6 и B12), отвечающие за обмен веществ и работу нервной системы, а также железо, которое помогает поддерживать уровень гемоглобина в крови.
Однако главная претензия к этому мясу — его жирность. Действительно, некоторые части свиной туши содержат больше жира, чем курица или говядина, но это не значит, что вся свинина одинаково вредна.
Если выбирать свинину правильно, её можно есть без вреда для здоровья. Самая постная и полезная часть — вырезка. Это длинный, тонкий кусок, расположенный вдоль позвоночника, который содержит минимум жира и по составу напоминает куриную грудку.
Другой неплохой вариант — корейка, которая чуть жирнее, но всё же остаётся одним из самых лёгких по калорийности отрубов.
Многие считают, что курица всегда полезнее, но если сравнить питательные свойства, можно увидеть, что свинина не уступает:
Разница минимальна, а вкус у свинины получается более насыщенным.
Чтобы получить максимум пользы и избежать лишнего жира, лучше использовать:
Жарка в большом количестве масла делает даже самые постные куски тяжёлыми для организма, поэтому от этого способа приготовления лучше отказаться.
Корейка — название части спинки (по обеим сторонам позвоночника) в тушах свинины, говядины и баранины.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.