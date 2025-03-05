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Забыли в машине биту? Лучше подумайте, как объяснить её наличие

1:52
Авто

Многие считают, что если предмет не является оружием, значит, его можно использовать для защиты. Однако закон говорит иначе.

Суд
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суд

Как сообщает издание "За рулем", в России запрещено возить в автомобиле:

  • Бейсбольные биты — формально это спортивный инвентарь, но в машине без очевидной цели они могут быть расценены как холодное оружие.
  • Монтировки — инструмент для ремонта, но в случае конфликта его наличие может стать отягчающим обстоятельством.
  • Молотки — если они не предназначены для работы, то при попытке использовать их в качестве оружия могут привести к уголовной ответственности.

Что можно хранить в машине для самообороны

Водителям разрешено возить в автомобиле только официально разрешенные средства:

  • Перцовые баллончики — свободно продаются без лицензии и являются эффективным средством защиты.
  • Электрошокеры — разрешены, но их мощность не должна превышать 3 Вт, а устройство должно соответствовать ГОСТу.
  • Травматическое оружие — можно возить только при наличии лицензии и в соответствии с правилами хранения.

Что грозит водителю за незаконное оружие

В России запрещено использовать в целях самообороны:

  • Огнестрельное оружие — разрешено только при наличии лицензии, но применять его для защиты нельзя.
  • Колюще-режущие предметы — в том числе ножи с длинным лезвием, которые могут быть расценены как холодное оружие.
  • Рубящие инструменты — топоры и мачете в салоне автомобиля могут стать поводом для серьезных разбирательств.

Даже если водитель хранит в машине запрещенный предмет, уголовное преследование может наступить только при его применении. Однако само наличие некоторых предметов без объяснимой причины уже может вызвать вопросы у правоохранителей.

Уточнения

Би́та — спортивный снаряд, которым игроки в некоторых играх (спортивных играх) пытаются отбить поданный мяч.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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