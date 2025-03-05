Забыли в машине биту? Лучше подумайте, как объяснить её наличие

Многие считают, что если предмет не является оружием, значит, его можно использовать для защиты. Однако закон говорит иначе.
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Суд
Как сообщает издание "За рулем", в России запрещено возить в автомобиле:
Бейсбольные биты — формально это спортивный инвентарь, но в машине без очевидной цели они могут быть расценены как холодное оружие.
Монтировки — инструмент для ремонта, но в случае конфликта его наличие может стать отягчающим обстоятельством.
Молотки — если они не предназначены для работы, то при попытке использовать их в качестве оружия могут привести к уголовной ответственности.
Что можно хранить в машине для самообороны
Водителям разрешено возить в автомобиле только официально разрешенные средства:
Перцовые баллончики — свободно продаются без лицензии и являются эффективным средством защиты.
Электрошокеры — разрешены, но их мощность не должна превышать 3 Вт, а устройство должно соответствовать ГОСТу.
Травматическое оружие — можно возить только при наличии лицензии и в соответствии с правилами хранения.
Что грозит водителю за незаконное оружие
В России запрещено использовать в целях самообороны:
Огнестрельное оружие — разрешено только при наличии лицензии, но применять его для защиты нельзя.
Колюще-режущие предметы — в том числе ножи с длинным лезвием, которые могут быть расценены как холодное оружие.
Рубящие инструменты — топоры и мачете в салоне автомобиля могут стать поводом для серьезных разбирательств.
Даже если водитель хранит в машине запрещенный предмет, уголовное преследование может наступить только при его применении. Однако само наличие некоторых предметов без объяснимой причины уже может вызвать вопросы у правоохранителей.
Уточнения
Би́та — спортивный снаряд, которым игроки в некоторых играх (спортивных играх) пытаются отбить поданный мяч.
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.