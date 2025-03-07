Шлагбаум открывается сам, деньги списываются… но как не получить штраф

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Транспондер — это электронное устройство, которое позволяет оплачивать проезд по платным дорогам без остановки. При подъезде к пункту оплаты он автоматически передаёт сигнал, списывает деньги и открывает шлагбаум.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info навигатор

Основные преимущества:

Быстрый проезд без ожидания в очереди.

Сниженный тариф на большинстве платных трасс.

Удобство пополнения и контроля баланса через мобильное приложение.

Где работает транспондер

В России большинство крупных платных трасс поддерживают оплату с помощью транспондера:

М-4 "Дон" (Москва — Краснодар)

М-11 "Нева" (Москва — Санкт-Петербург)

М-12 "Восток" (Москва — Казань)

М-3 "Украина"

М-1 "Беларусь"

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД)

Западный скоростной диаметр (ЗСД, Санкт-Петербург)

Восточный выезд Уфы

Обход Тольятти

Однако некоторые дороги до сих пор не поддерживают транспондеры, и там оплата возможна только наличными или картой. Среди них: платные мосты в Удмуртии, рязанский путепровод и несколько трасс в Псковской области.

Какие бывают транспондеры

Все устройства работают по одному принципу, но бывают двух типов:

Персонифицированные - привязаны к владельцу, позволяют отслеживать поездки и пополнять баланс через приложение.

Неперсонифицированные - можно передавать другому водителю, но без возможности отслеживания истории платежей.

В России представлены несколько видов транспондеров:

T‑Pass - подходит для большинства федеральных трасс.

ЗСД - предназначен для платных дорог Санкт-Петербурга.

"Главная дорога" - для проезда по трассе М-1 "Беларусь".

"15-58" - для участка трассы М-11 "Нева" с 15-го по 58-й километр.

Все транспондеры взаимозаменяемы, но бонусные программы работают только в "родных" приложениях.

Где купить транспондер

Приобрести устройство можно:

На официальных сайтах операторов платных дорог.

В офисах продаж, расположенных на трассах.

В магазинах-партнёрах и на маркетплейсах.

Стоимость варьируется от 2,5 до 5 тысяч рублей. Лимитированные серии с декоративными элементами стоят дороже.

Можно ли арендовать транспондер

Для тех, кто редко ездит по платным трассам, есть вариант аренды.

T‑Pass - от 20 рублей в день.

ЗСД - от 130 рублей в месяц.

"Главная дорога" и "15-58" - от 200 рублей в месяц.

Максимальный срок аренды — 1 год. После этого устройство нужно вернуть.

Как установить и пользоваться транспондером

Установить устройство на лобовое стекло за зеркалом заднего вида. Пополнить баланс через приложение или сайт. При проезде через пункт оплаты: На полосах с транспондером останавливаться не нужно, но скорость должна быть не выше 30 км/ч.

Если ехать по полосе с кассой, оплата спишется автоматически. Ориентироваться на звуковые сигналы устройства: Один сигнал — оплата прошла успешно.

Два сигнала — баланс почти пуст.

Четыре сигнала — оплата не прошла, шлагбаум не поднимется.

На ЦКАД нет пунктов оплаты, деньги списываются автоматически. Если баланс нулевой, оплату нужно внести в течение пяти дней, иначе штраф составит 1 500 рублей.

Уточнения

Платная дорога — автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата. Данная форма оплаты вводится с целью покрытия расходов на строительство и содержание дороги. Часто платными являются скоростные дороги, мосты и туннели.



