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Март тёплый, но дороги холодные: когда на самом деле менять зимние шины

1:54
Авто

Сезонное потепление приходит в Россию неравномерно. Если на юге страны дороги уже подсыхают и температура держится в плюсовых значениях, то в центральных и северных регионах весна не так спешит вступать в свои права.

Зимняя резина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Зимняя резина
  • На юге европейской части России уже можно задумываться о смене резины — среднесуточная температура постепенно поднимается, и с середины марта переход на летние шины вполне оправдан.
  • В Москве и других регионах средней полосы менять резину пока рано. Хотя март будет теплее обычного, стабильного потепления выше +5°C ещё не ожидается.

Почему не стоит торопиться

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напоминает, что автомобильную резину стоит менять только тогда, когда средняя суточная температура стабильно превышает +5°C. В Москве этот показатель будет достигнут не раньше конца марта, поэтому менять покрышки сейчас — значит подвергать себя риску на холодных утренних дорогах.

К тому же внезапные возвраты морозов — обычное дело для ранней весны. Водители, переобувшиеся слишком рано, могут оказаться в ситуации, когда гололёд вернётся, а летняя резина не справится с дорогой.

Что делать водителям

  • Если вы живёте на юге - ориентируйтесь на погоду и прогнозы, но к середине марта уже можно записываться в шиномонтаж.
  • Если ваш регион находится в центральной России или ближе к северу - лучше не торопиться, особенно если ночи ещё холодные.
  • Следите за прогнозами погоды, чтобы не оказаться на летних шинах в самый неподходящий момент.

Оптимальный момент для смены резины — когда температура стабильно выше +5°C как днём, так и ночью, а прогнозы не обещают резкого похолодания.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. Отработанные покрышки являются отходами IV класса опасности.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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