Март тёплый, но дороги холодные: когда на самом деле менять зимние шины

Сезонное потепление приходит в Россию неравномерно. Если на юге страны дороги уже подсыхают и температура держится в плюсовых значениях, то в центральных и северных регионах весна не так спешит вступать в свои права.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напоминает, что автомобильную резину стоит менять только тогда, когда средняя суточная температура стабильно превышает +5°C. В Москве этот показатель будет достигнут не раньше конца марта, поэтому менять покрышки сейчас — значит подвергать себя риску на холодных утренних дорогах.
К тому же внезапные возвраты морозов — обычное дело для ранней весны. Водители, переобувшиеся слишком рано, могут оказаться в ситуации, когда гололёд вернётся, а летняя резина не справится с дорогой.
Оптимальный момент для смены резины — когда температура стабильно выше +5°C как днём, так и ночью, а прогнозы не обещают резкого похолодания.
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. Отработанные покрышки являются отходами IV класса опасности.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.