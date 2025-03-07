Сезонная проверка или бездонная яма? Во сколько обходится обслуживание авто зимой

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По данным исследования, средний чек за зимний сервис — 31,2 тысячи рублей. Но кто-то укладывается в 10 тысяч, а кому-то приходится выкладывать за ремонт более 70 тысяч рублей. Самые популярные услуги:

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля

Замена масла — лидер зимнего ТО (42%).

Шиномонтаж — второе место с 39% обращений.

Диагностика автомобиля — на третьей позиции (29%).

При этом 22% водителей посещают сервис раз в полгода, 19% — каждый квартал, а 15% — максимум раз в год.

На что ориентируются водители при выборе СТО

Цена — главный фактор (55% выбирают сервис по стоимости).

Реклама в интернете и на билбордах тоже работает (по 23%).

Кто и сколько платит за ремонт зимой

Большинство укладываются в 10 000 рублей.

Каждый третий тратит от 10 до 30 тысяч.

12% оставляют в сервисе до 50 тысяч рублей.

5% вынуждены платить от 70 тысяч и выше!

Стоит ли готовиться к большим расходам

Частые поездки в сервис стали нормой — в среднем, россияне проверяют машину шесть раз в год. А если добавить к этому рост цен на обслуживание, то зимой без лишних трат точно не обойтись!

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.



