Сезонная проверка или бездонная яма? Во сколько обходится обслуживание авто зимой

По данным исследования, средний чек за зимний сервис — 31,2 тысячи рублей. Но кто-то укладывается в 10 тысяч, а кому-то приходится выкладывать за ремонт более 70 тысяч рублей. Самые популярные услуги:
При этом 22% водителей посещают сервис раз в полгода, 19% — каждый квартал, а 15% — максимум раз в год.
Частые поездки в сервис стали нормой — в среднем, россияне проверяют машину шесть раз в год. А если добавить к этому рост цен на обслуживание, то зимой без лишних трат точно не обойтись!
Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
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