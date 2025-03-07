Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытая история Палау: Ученые пытаются разгадать тайну гигантского саркофага из черного камня
Шокирующие приказы ВСУ: Раненых солдат добивают, чтобы не допустить сдачи в плен
Проснулась – и стала англичанкой: странный случай после наркоза
Март тёплый, но дороги холодные: когда на самом деле менять зимние шины
Выбираем идеальную сумку: база, тренды и антитренды 2025 года
Трюдо раскрыл главный козырь Канады в торговой войне с США
Удивительный факт: творог может заменить снотворное
Тайна древних туннелей инков раскрыта: что скрывали власти
Три простых и дешевых шага к райскому наслаждению: кокос, сгущёнка, шоколад

Сезонная проверка или бездонная яма? Во сколько обходится обслуживание авто зимой

1:23
Авто

По данным исследования, средний чек за зимний сервис — 31,2 тысячи рублей. Но кто-то укладывается в 10 тысяч, а кому-то приходится выкладывать за ремонт более 70 тысяч рублей. Самые популярные услуги:

Ремонт автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля
  • Замена масла — лидер зимнего ТО (42%).
  • Шиномонтаж — второе место с 39% обращений.
  • Диагностика автомобиля — на третьей позиции (29%).

При этом 22% водителей посещают сервис раз в полгода, 19% — каждый квартал, а 15% — максимум раз в год.

На что ориентируются водители при выборе СТО

  • Цена — главный фактор (55% выбирают сервис по стоимости).
  • Реклама в интернете и на билбордах тоже работает (по 23%).

Кто и сколько платит за ремонт зимой

  • Большинство укладываются в 10 000 рублей.
  • Каждый третий тратит от 10 до 30 тысяч.
  • 12% оставляют в сервисе до 50 тысяч рублей.
  • 5% вынуждены платить от 70 тысяч и выше!

Стоит ли готовиться к большим расходам

Частые поездки в сервис стали нормой — в среднем, россияне проверяют машину шесть раз в год. А если добавить к этому рост цен на обслуживание, то зимой без лишних трат точно не обойтись!

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Недвижимость
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка Аудио 
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Мир. Новости мира
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине Аудио 
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Еда и рецепты
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Как может выглядеть капитуляция Киева, если она когда-то произойдёт Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Украина хочет занять газовый трон Европы: ДТЭК ведёт тайные переговоры с США
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Последние материалы
Забытая история Палау: Ученые пытаются разгадать тайну гигантского саркофага из черного камня
Шокирующие приказы ВСУ: Раненых солдат добивают, чтобы не допустить сдачи в плен
Американский F-16 случайно разбомбил деревню в Южной Корее
Проснулась – и стала англичанкой: странный случай после наркоза
Март тёплый, но дороги холодные: когда на самом деле менять зимние шины
Выбираем идеальную сумку: база, тренды и антитренды 2025 года
Трюдо раскрыл главный козырь Канады в торговой войне с США
Удивительный факт: творог может заменить снотворное
Тайна древних туннелей инков раскрыта: что скрывали власти
Три простых и дешевых шага к райскому наслаждению: кокос, сгущёнка, шоколад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.