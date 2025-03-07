Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шаг к стройности: эти упражнения изменят ваше тело после 40 лет
30 минут в день для идеальной кожи: это работает лучше дорогих кремов
Альгинатные маски не так безобидны – узнайте, кому они могут навредить
Как отучить кошку есть цветы: хитрости, которые действительно работают
Пикантные яйца по-турецки — сочетание, которое вам понравится
Срочно выбросить: 4 вещи в доме, которые притягивают беды и неприятности
Машина, которая слышит эмоции: как ИИ изменит уход за животными
Эти 8 ошибок при стирке простыней и наволочек убивают ваш сон: срочно проверьте себя
Как азиатские шершни разрушают экосистему Европы и угрожают биоразнообразию

Цена падает, а интерес растёт: стоит ли покупать электромобиль с пробегом прямо сейчас

Авто

В январе в России продали 862 электромобиля с пробегом — почти в два раза больше, чем годом ранее. Лидером остаётся Nissan Leaf, а за ним — Zeekr и Tesla. Интерес к электрокарам возрос на 13% всего за месяц, но почему продажи идут не так быстро, как хотелось бы?

Nissan Leaf 2018
Фото: commons.wikimedia.org by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Nissan Leaf 2018

Цены на электромобили падают, но китайцы держат планку

Средняя цена на европейские, корейские и японские EV составляет 4,2 миллиона рублей, тогда как китайские — 5,45 миллиона. Впрочем, по сравнению с прошлым годом цены уже снизились на 5%.

Самые востребованные модели и их средние ценники:

  • Zeekr 001 - 5,4 миллиона рублей
  • Tesla Model 3 - 3,8 миллиона рублей
  • Porsche Taycan - 13,6 миллиона рублей
  • Tesla Model Y - 5,7 миллиона рублей
  • Nissan Leaf - 860 тысяч рублей

Почему электромобили на вторичке продаются в два раза дольше

Средний срок продажи электрокара с пробегом — 95 дней. Это более чем вдвое дольше, чем у машин с ДВС. Несмотря на рост интереса, предложение по-прежнему превышает спрос. Покупатели изучают инфраструктуру, взвешивают расходы на зарядку и не торопятся с покупкой.

Электромобиль на вторичке: разумная экономия или спорное вложение

Инфраструктура развивается, цены снижаются, но решатся ли россияне массово пересаживаться на подержанные EV? Пока рынок только разгоняется.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Не ждите тепла — эти 5 цветов нужно высаживать уже в марте
Садоводство, цветоводство
Не ждите тепла — эти 5 цветов нужно высаживать уже в марте Аудио 
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Экономика и бизнес
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе Аудио 
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Еда и рецепты
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Сводка с фронта: в Курской области исчезла очередная рота ВСУ, ракеты и дроны ВС РФ передают привет Зеленскому Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Украина хочет занять газовый трон Европы: ДТЭК ведёт тайные переговоры с США
Украина хочет занять газовый трон Европы: ДТЭК ведёт тайные переговоры с США
Последние материалы
Шаг к стройности: эти упражнения изменят ваше тело после 40 лет
Сводка с фронта: в Курской области исчезла очередная рота ВСУ, ракеты и дроны ВС РФ передают привет Зеленскому
30 минут в день для идеальной кожи: это работает лучше дорогих кремов
Альгинатные маски не так безобидны – узнайте, кому они могут навредить
Как отучить кошку есть цветы: хитрости, которые действительно работают
Пикантные яйца по-турецки — сочетание, которое вам понравится
Срочно выбросить: 4 вещи в доме, которые притягивают беды и неприятности
Машина, которая слышит эмоции: как ИИ изменит уход за животными
Эти 8 ошибок при стирке простыней и наволочек убивают ваш сон: срочно проверьте себя
Как азиатские шершни разрушают экосистему Европы и угрожают биоразнообразию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.