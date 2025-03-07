Цена падает, а интерес растёт: стоит ли покупать электромобиль с пробегом прямо сейчас

В январе в России продали 862 электромобиля с пробегом — почти в два раза больше, чем годом ранее. Лидером остаётся Nissan Leaf, а за ним — Zeekr и Tesla. Интерес к электрокарам возрос на 13% всего за месяц, но почему продажи идут не так быстро, как хотелось бы?
Средняя цена на европейские, корейские и японские EV составляет 4,2 миллиона рублей, тогда как китайские — 5,45 миллиона. Впрочем, по сравнению с прошлым годом цены уже снизились на 5%.
Средний срок продажи электрокара с пробегом — 95 дней. Это более чем вдвое дольше, чем у машин с ДВС. Несмотря на рост интереса, предложение по-прежнему превышает спрос. Покупатели изучают инфраструктуру, взвешивают расходы на зарядку и не торопятся с покупкой.
Инфраструктура развивается, цены снижаются, но решатся ли россияне массово пересаживаться на подержанные EV? Пока рынок только разгоняется.
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.