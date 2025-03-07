Цена падает, а интерес растёт: стоит ли покупать электромобиль с пробегом прямо сейчас

В январе в России продали 862 электромобиля с пробегом — почти в два раза больше, чем годом ранее. Лидером остаётся Nissan Leaf, а за ним — Zeekr и Tesla. Интерес к электрокарам возрос на 13% всего за месяц, но почему продажи идут не так быстро, как хотелось бы?

Фото: commons.wikimedia.org by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Nissan Leaf 2018

Цены на электромобили падают, но китайцы держат планку

Средняя цена на европейские, корейские и японские EV составляет 4,2 миллиона рублей, тогда как китайские — 5,45 миллиона. Впрочем, по сравнению с прошлым годом цены уже снизились на 5%.

Самые востребованные модели и их средние ценники:

Zeekr 001 - 5,4 миллиона рублей

- 5,4 миллиона рублей Tesla Model 3 - 3,8 миллиона рублей

- 3,8 миллиона рублей Porsche Taycan - 13,6 миллиона рублей

- 13,6 миллиона рублей Tesla Model Y - 5,7 миллиона рублей

- 5,7 миллиона рублей Nissan Leaf - 860 тысяч рублей

Почему электромобили на вторичке продаются в два раза дольше

Средний срок продажи электрокара с пробегом — 95 дней. Это более чем вдвое дольше, чем у машин с ДВС. Несмотря на рост интереса, предложение по-прежнему превышает спрос. Покупатели изучают инфраструктуру, взвешивают расходы на зарядку и не торопятся с покупкой.

Электромобиль на вторичке: разумная экономия или спорное вложение

Инфраструктура развивается, цены снижаются, но решатся ли россияне массово пересаживаться на подержанные EV? Пока рынок только разгоняется.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

