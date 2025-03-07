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Включил печку, обогрев сидений, фары… и генератор грустно посмотрел на вас в последний раз

Авто

С наступлением холодов запуск двигателя превращается в лотерею, а стартер страдает первым.

Автомобиль зимой
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобиль зимой

Вот основные причины его выхода из строя:

  • Загустение масла — в морозы оно становится слишком вязким, стартеру приходится крутить двигатель с перегрузкой.
  • Потеря емкости аккумулятора — чем ниже температура, тем меньше заряда, а значит, стартеру не хватает энергии для нормальной работы.
  • Влага и коррозия — зимой стартер может намокнуть, контакты окисляются, и в один момент запуск становится невозможным.
  • Частые попытки завестись — если двигатель не схватывает сразу, многократные старты перегревают обмотки и ускоряют износ.

Почему генератор умирает в холодное время года

Зимой на него ложится двойная нагрузка:

  • Максимальная работа на пределе — включены обогрев стекол, сидений, зеркал, плюс постоянные фары и печка. Генератор перегревается и быстрее выходит из строя.
  • Хрупкость деталей — мороз делает щетки и подшипники генератора менее устойчивыми к нагрузке.
  • Соль и реагенты — дорожная химия разрушает корпус и контакты, что ведет к коррозии и поломке.
  • Разряженный аккумулятор — если батарея не справляется, генератор вынужден компенсировать её недостаток, что сокращает срок его службы.

Как продлить жизнь стартеру и генератору

Чтобы зимой не остаться без машины, стоит заранее подготовиться:

  • Используйте моторное масло, подходящее для низких температур.
  • Проверяйте заряд аккумулятора и очищайте клеммы.
  • Не пытайтесь завести машину десятками попыток подряд — дайте стартеру передышку.
  • Чаще мойте машину, удаляя соль и грязь с генератора.
  • Делайте более длинные поездки, чтобы аккумулятор успел зарядиться.

Мороз — не приговор для вашей машины, если позаботиться о ней заранее!

Уточнения

Стартер — устройство, которое запускает что-то. В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) или газотурбинном двигателе (ГТД) стартёр — устройство, раскручивающее вал двигателя для запуска
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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