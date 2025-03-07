Включил печку, обогрев сидений, фары… и генератор грустно посмотрел на вас в последний раз
С наступлением холодов запуск двигателя превращается в лотерею, а стартер страдает первым.
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобиль зимой
Вот основные причины его выхода из строя:
Загустение масла — в морозы оно становится слишком вязким, стартеру приходится крутить двигатель с перегрузкой.
Потеря емкости аккумулятора — чем ниже температура, тем меньше заряда, а значит, стартеру не хватает энергии для нормальной работы.
Влага и коррозия — зимой стартер может намокнуть, контакты окисляются, и в один момент запуск становится невозможным.
Частые попытки завестись — если двигатель не схватывает сразу, многократные старты перегревают обмотки и ускоряют износ.
Почему генератор умирает в холодное время года
Зимой на него ложится двойная нагрузка:
Максимальная работа на пределе — включены обогрев стекол, сидений, зеркал, плюс постоянные фары и печка. Генератор перегревается и быстрее выходит из строя.
Хрупкость деталей — мороз делает щетки и подшипники генератора менее устойчивыми к нагрузке.
Соль и реагенты — дорожная химия разрушает корпус и контакты, что ведет к коррозии и поломке.
Разряженный аккумулятор — если батарея не справляется, генератор вынужден компенсировать её недостаток, что сокращает срок его службы.
Как продлить жизнь стартеру и генератору
Чтобы зимой не остаться без машины, стоит заранее подготовиться:
Используйте моторное масло, подходящее для низких температур.
Проверяйте заряд аккумулятора и очищайте клеммы.
Не пытайтесь завести машину десятками попыток подряд — дайте стартеру передышку.
Чаще мойте машину, удаляя соль и грязь с генератора.
Делайте более длинные поездки, чтобы аккумулятор успел зарядиться.
Мороз — не приговор для вашей машины, если позаботиться о ней заранее!
Уточнения
— устройство, которое запускает что-то. В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) или газотурбинном двигателе (ГТД) стартёр — устройство, раскручивающее вал двигателя для запуска Стартер
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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру