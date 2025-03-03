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Почему российский автопарк стремительно стареет: ключевые причины и прогнозы

5:08
Авто

По данным "Автостата", как пишет веб-сайт 110 км, средний возраст легкового автомобиля в России сегодня достиг 15,5 лет. В отдельных регионах, особенно на Дальнем Востоке, этот показатель часто превышает 20 лет, а на Камчатке — и вовсе 25. Автопарк страны продолжает стремительно стареть, и пока что нет предпосылок к улучшению ситуации.

Лада-2107
Фото: autoweek.nl is licensed under Free More info
Лада-2107

Разбираем основные факторы, которые приводят к этому:

1. Высокие цены на новые автомобили

Покупка нового автомобиля для многих россиян остается недоступной роскошью. В сравнении с Европой и США, цены на новые машины в России значительно выше из-за налогов, таможенных пошлин, логистических расходов и валютных колебаний. В условиях экономической нестабильности многие предпочитают откладывать покупку или выбирать подержанные машины.

2. Низкий уровень доходов

Средний доход россиян остается сравнительно низким, а покупательная способность — ограниченной. Для большинства граждан покупка нового автомобиля требует либо серьезных накоплений, либо оформления автокредита, что при высоких процентных ставках становится малопривлекательным вариантом. В результате люди выбирают более доступные подержанные машины.

3. Сильный рынок подержанных автомобилей

В России активно развивается рынок авто с пробегом, предлагая доступные и зачастую надёжные машины. Популярностью пользуются иномарки, привезенные из Японии, Германии и США, которые хоть и не новые, но зачастую превосходят российские модели по качеству сборки и надёжности.

4. Долговечность советских автомобилей

Многие автомобили советского производства до сих пор остаются на ходу. Они были спроектированы с учётом сложных дорожных и климатических условий, а значит, могут эксплуатироваться десятилетиями. Запчасти на такие машины легко найти, а их ремонт обходится дешевле, чем современных моделей.

5. Ограниченная доступность автокредитов

Несмотря на развитие программ автокредитования, процентные ставки остаются высокими, а требования банков к заёмщикам — строгими. Многие опасаются брать крупные кредиты, особенно в условиях экономической неопределённости, что снижает спрос на новые автомобили.

6. Жёсткие условия эксплуатации

Качество российских дорог, особенно в регионах, оставляет желать лучшего. Добавьте к этому суровый климат — и получите условия, в которых новые автомобили быстро теряют свою стоимость и требуют частого ремонта. В таких обстоятельствах владельцы предпочитают ездить на старых, но проверенных машинах, нежели тратить деньги на новые.

7. Отсутствие культуры частой смены автомобиля

В России автомобиль традиционно рассматривается как долгосрочная инвестиция, а не как временное средство передвижения. Многие водители стремятся продлить срок службы своей машины, вкладывая деньги в ремонт, а не в покупку нового авто. В отличие от Европы, где машины часто меняют раз в 3-5 лет, в России норма владения автомобилем — более 10 лет.

8. Дефицит доступных новых моделей

Автомобильный рынок России испытывает нехватку качественных и доступных моделей. АвтоВАЗ предлагает бюджетные варианты, но их качество нередко уступает зарубежным аналогам. При этом импорт новых автомобилей стал менее доступным из-за санкций, колебаний валют и увеличения таможенных пошлин.

9. Географические особенности

В удалённых регионах страны старые автомобили продолжают оставаться основным средством передвижения. Ограниченный доступ к официальным дилерским центрам и сервисам затрудняет приобретение и обслуживание новых машин, а потому жители предпочитают держаться за свои проверенные временем авто.

10. Проблемы с инфраструктурой

Многие дилерские центры и автосервисы сосредоточены в крупных городах. В сельской местности автомобили ремонтируют самостоятельно, а старые модели проще обслуживать. Владельцы предпочитают поддерживать свои машины в рабочем состоянии, чем вкладываться в сложные и дорогостоящие новые автомобили.

Прогноз: что нужно для омоложения автопарка?

По оценкам экспертов, чтобы остановить старение автопарка, в стране ежегодно должно продаваться не менее 2 миллионов новых автомобилей. Для реального обновления этот показатель должен достигнуть 3 миллионов. Однако в 2024 году в России было продано всего 1,5 миллиона новых машин, что говорит о продолжающемся старении автопарка. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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