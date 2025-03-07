Когда-то моторы переживали хозяев, а теперь не доживают до ТО: что пошло не так

Раньше о моторах, способных проехать миллион километров без капитального ремонта, слагали легенды. Теперь же даже крупные производители выпускают двигатели, которые требуют вмешательства уже на 50-100 тысячах километров. Что изменилось, и можно ли надеяться на возрождение сверхнадежных ДВС?
Существовали ли на самом деле двигатели, способные проезжать миллион километров без поломок? Да, и один из самых ярких примеров — моторы Toyota серии JZ, представленные в 1990 году. Особенно выделяется 1JZ-GE, который не только обладал внушительным ресурсом, но и до сих пор востребован среди автолюбителей. Однако это уже прошлое.
Производители автомобилей теперь ориентируются на другие приоритеты, и долговечность двигателя больше не стоит во главе угла.
Автопроизводители меняют стратегию: вместо разработки сверхнадежных моторов они делают ставку на новые технологии. Возможно, классические ДВС с большим ресурсом уже не вернутся, но эволюция двигателей не остановится.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
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