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Когда-то моторы переживали хозяев, а теперь не доживают до ТО: что пошло не так

Авто

Раньше о моторах, способных проехать миллион километров без капитального ремонта, слагали легенды. Теперь же даже крупные производители выпускают двигатели, которые требуют вмешательства уже на 50-100 тысячах километров. Что изменилось, и можно ли надеяться на возрождение сверхнадежных ДВС?

Автомобиль Honda L15Z
Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Honda L15Z

Легендарные моторы-миллионники: реальность или миф

Существовали ли на самом деле двигатели, способные проезжать миллион километров без поломок? Да, и один из самых ярких примеров — моторы Toyota серии JZ, представленные в 1990 году. Особенно выделяется 1JZ-GE, который не только обладал внушительным ресурсом, но и до сих пор востребован среди автолюбителей. Однако это уже прошлое.

Почему современные моторы не доживают до миллиона километров

Производители автомобилей теперь ориентируются на другие приоритеты, и долговечность двигателя больше не стоит во главе угла.

Причины кроются в нескольких ключевых тенденциях:

  • Жесткие экологические требования - катализаторы, сажевые фильтры и системы снижения выбросов негативно влияют на срок службы двигателя. Поломки этих элементов часто приводят к серьезным последствиям.
  • Гонка за экономичностью - в погоне за снижением расхода топлива производители усложняют моторы: изменяют фазы газораспределения, внедряют отключаемые насосы и другие технологические решения, снижающие надежность.
  • Форсирование малолитражных двигателей - турбонаддув и увеличение мощности небольших моторов приводит к росту тепловой и механической нагрузки, что неизбежно сокращает срок службы ДВС.
  • Облегчение конструкции - вместо чугуна теперь используется алюминий, что уменьшает вес машины, но снижает долговечность двигателя.
  • Дополнительные системы комфорта - современные автомобили оснащены множеством электроники, которая требует энергии и создает дополнительную нагрузку на силовой агрегат.

Что дальше? Вернутся ли моторы-миллионники

Автопроизводители меняют стратегию: вместо разработки сверхнадежных моторов они делают ставку на новые технологии. Возможно, классические ДВС с большим ресурсом уже не вернутся, но эволюция двигателей не остановится.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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