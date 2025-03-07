Когда-то моторы переживали хозяев, а теперь не доживают до ТО: что пошло не так

Раньше о моторах, способных проехать миллион километров без капитального ремонта, слагали легенды. Теперь же даже крупные производители выпускают двигатели, которые требуют вмешательства уже на 50-100 тысячах километров. Что изменилось, и можно ли надеяться на возрождение сверхнадежных ДВС?

Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Honda L15Z

Легендарные моторы-миллионники: реальность или миф

Существовали ли на самом деле двигатели, способные проезжать миллион километров без поломок? Да, и один из самых ярких примеров — моторы Toyota серии JZ, представленные в 1990 году. Особенно выделяется 1JZ-GE, который не только обладал внушительным ресурсом, но и до сих пор востребован среди автолюбителей. Однако это уже прошлое.

Почему современные моторы не доживают до миллиона километров

Производители автомобилей теперь ориентируются на другие приоритеты, и долговечность двигателя больше не стоит во главе угла.

Причины кроются в нескольких ключевых тенденциях:

Жесткие экологические требования - катализаторы, сажевые фильтры и системы снижения выбросов негативно влияют на срок службы двигателя. Поломки этих элементов часто приводят к серьезным последствиям.

- катализаторы, сажевые фильтры и системы снижения выбросов негативно влияют на срок службы двигателя. Поломки этих элементов часто приводят к серьезным последствиям. Гонка за экономичностью - в погоне за снижением расхода топлива производители усложняют моторы: изменяют фазы газораспределения, внедряют отключаемые насосы и другие технологические решения, снижающие надежность.

- в погоне за снижением расхода топлива производители усложняют моторы: изменяют фазы газораспределения, внедряют отключаемые насосы и другие технологические решения, снижающие надежность. Форсирование малолитражных двигателей - турбонаддув и увеличение мощности небольших моторов приводит к росту тепловой и механической нагрузки, что неизбежно сокращает срок службы ДВС.

- турбонаддув и увеличение мощности небольших моторов приводит к росту тепловой и механической нагрузки, что неизбежно сокращает срок службы ДВС. Облегчение конструкции - вместо чугуна теперь используется алюминий, что уменьшает вес машины, но снижает долговечность двигателя.

- вместо чугуна теперь используется алюминий, что уменьшает вес машины, но снижает долговечность двигателя. Дополнительные системы комфорта - современные автомобили оснащены множеством электроники, которая требует энергии и создает дополнительную нагрузку на силовой агрегат.

Что дальше? Вернутся ли моторы-миллионники

Автопроизводители меняют стратегию: вместо разработки сверхнадежных моторов они делают ставку на новые технологии. Возможно, классические ДВС с большим ресурсом уже не вернутся, но эволюция двигателей не остановится.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



