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Как разозлить инспектора ГИБДД, даже не нарушая ПДД

1:29
Авто

Водители редко задумываются о том, что некоторые предметы в их автомобилях могут раздражать сотрудников ДПС, даже если они не нарушают закон. Однако существуют вещи, которые могут вызвать повышенное внимание со стороны полиции.

ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ДПС

Первым в списке идёт видеорегистратор. Хотя это полезное устройство, фиксирующее дорожную обстановку, некоторые инспекторы ДПС могут негативно относиться к его наличию. Это связано с тем, что запись может зафиксировать возможные ошибки или нарушения со стороны полицейского, из-за чего общение с водителем может стать напряжённым.

Второй раздражающий фактор — радар-детектор. Этот прибор помогает водителям заранее узнать о камерах фиксации скорости и постах ДПС, что не всем инспекторам приходится по душе. Несмотря на то что такие устройства разрешены в России, их наличие может спровоцировать более пристальное внимание к автомобилю.

Наконец, провокационные наклейки на авто, особенно содержащие нецензурные выражения или критику власти, могут вызвать у полиции желание проверить машину более тщательно. Даже если водитель не нарушает закон, такие детали могут сыграть ему не на руку.

Стоит помнить, что любой предмет в автомобиле может стать поводом для дополнительной проверки, поэтому лучше избегать лишних раздражителей, особенно на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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