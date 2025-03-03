Современные моторы умирают раньше срока – почему так происходит

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Автомобильные двигатели стали мощнее, легче и экологичнее, но при этом их ресурс значительно сократился. Почему же исчезли моторы, способные без капремонта пройти миллион километров?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Всё дело в ужесточении экологических норм. Производители вынуждены оснащать моторы сложными системами очистки выхлопных газов, такими как каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры и клапаны рециркуляции отработавших газов (EGR). Эти технологии уменьшают вредные выбросы, но негативно влияют на долговечность двигателей.

Современные моторы работают в более жёстких температурных условиях. Например, если нейтрализатор выйдет из строя из-за низкокачественного топлива, это может привести к перегреву, износу клапанов, растрескиванию выпускного коллектора и даже повреждению цилиндров.

Чтобы продлить ресурс двигателя, важно следовать рекомендациям автопроизводителя и заправляться только качественным топливом. Это поможет избежать преждевременного износа и дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

