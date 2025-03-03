Автомобилей становится больше, но кто из стран лидирует по их количеству?

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Количество автомобилей в мире продолжает стремительно расти, и сегодня на планете насчитывается около 1,47 миллиарда машин. За последние 15 лет этот показатель увеличился в 1,5 раза, что подтверждает тенденцию к повсеместному расширению автопарка.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Крупнейшим рынком остается Китай, где зарегистрировано 415 миллионов автомобилей. Это делает Азию мировым лидером по количеству машин — здесь сосредоточено 543 миллиона единиц транспорта. Следом идёт Европа с 413 миллионами, а Северная Америка занимает третью позицию с 358 миллионами автомобилей. Остальные регионы значительно отстают: Южная Америка насчитывает 84 миллиона машин, Ближний Восток — 50 миллионов, а Африка — всего 26 миллионов.

Однако если учитывать плотность автопарка относительно численности населения, картина меняется. На планете проживает около 8,1 миллиарда человек, что в среднем означает один автомобиль на шестерых. Но этот показатель варьируется в зависимости от региона. В Китае, несмотря на огромное количество машин, на тысячу человек приходится лишь 286 автомобилей. В то время как в США этот показатель достигает 710 машин на тысячу жителей, что в 2,5 раза больше.

Рост числа автомобилей сопровождается увеличением нагрузки на дороги, экологическими проблемами и необходимостью развития инфраструктуры. В ближайшие годы, вероятно, число автомобилей в мире продолжит расти, что потребует новых решений в транспортной политике и экологии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

