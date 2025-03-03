Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максим Галкин* показал цветущую весеннюю Пугачёву
Город, где время замерло: Сент-Айв и его неподвластная веками город
Черные дыры стремительно растут: ученые выяснили почему
Этот фермент мог бы лечить Паркинсона, но оказалось, что он делает нечто страшное
В шоу Маска рассекретили Овечку: самый неожиданный участник музыкальной передачи
Умер композитор, писавший музыку для Ларисы Долиной и Иосифа Кобзона
Экономика страдает: заявления Трампа бьют по канадским нефтяным и газовым проектам
Солнечный поезд: сможет ли одна железная дорога изменит жизнь 4 млн человек
У российских туристов будет больше вариантов улететь в Италию

Автомобилей становится больше, но кто из стран лидирует по их количеству?

1:55
Авто

Количество автомобилей в мире продолжает стремительно расти, и сегодня на планете насчитывается около 1,47 миллиарда машин. За последние 15 лет этот показатель увеличился в 1,5 раза, что подтверждает тенденцию к повсеместному расширению автопарка.

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Крупнейшим рынком остается Китай, где зарегистрировано 415 миллионов автомобилей. Это делает Азию мировым лидером по количеству машин — здесь сосредоточено 543 миллиона единиц транспорта. Следом идёт Европа с 413 миллионами, а Северная Америка занимает третью позицию с 358 миллионами автомобилей. Остальные регионы значительно отстают: Южная Америка насчитывает 84 миллиона машин, Ближний Восток — 50 миллионов, а Африка — всего 26 миллионов.

Однако если учитывать плотность автопарка относительно численности населения, картина меняется. На планете проживает около 8,1 миллиарда человек, что в среднем означает один автомобиль на шестерых. Но этот показатель варьируется в зависимости от региона. В Китае, несмотря на огромное количество машин, на тысячу человек приходится лишь 286 автомобилей. В то время как в США этот показатель достигает 710 машин на тысячу жителей, что в 2,5 раза больше.

Рост числа автомобилей сопровождается увеличением нагрузки на дороги, экологическими проблемами и необходимостью развития инфраструктуры. В ближайшие годы, вероятно, число автомобилей в мире продолжит расти, что потребует новых решений в транспортной политике и экологии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Авто
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов Аудио 
Не только кремы: неожиданный фактор, влияющий на выработку коллагена и вашу красоту
Красота и стиль
Не только кремы: неожиданный фактор, влияющий на выработку коллагена и вашу красоту Аудио 
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Садоводство, цветоводство
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт Аудио 
Популярное
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.

Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Неизвестный НЭП: как в СССР аферы контор с зиц-председателями захлестнули всю экономику Игорь Лавровский Россия воспользуется ситуативным союзом с США, чтобы покончить с нацистской Украиной Любовь Степушова Как сэкономить при замене зимней резины на летнюю и когда это лучше делать Дмитрий Плотников
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Последние материалы
Максим Галкин* показал цветущую весеннюю Пугачёву
Город, где время замерло: Сент-Айв и его неподвластная веками город
Черные дыры стремительно растут: ученые выяснили почему
Этот фермент мог бы лечить Паркинсона, но оказалось, что он делает нечто страшное
В шоу Маска рассекретили Овечку: самый неожиданный участник музыкальной передачи
Умер композитор, писавший музыку для Ларисы Долиной и Иосифа Кобзона
Экономика страдает: заявления Трампа бьют по канадским нефтяным и газовым проектам
Солнечный поезд: сможет ли одна железная дорога изменит жизнь 4 млн человек
У российских туристов будет больше вариантов улететь в Италию
Эликсир молодости и строитель мышц: этот фрукт должен быть в вашем рационе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.