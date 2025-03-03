20 машин с самым высоким расходом масла – ваше авто в списке

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Повышенный расход моторного масла — проблема, с которой сталкиваются владельцы некоторых автомобилей. Особенно это касается немецких брендов, таких как Volkswagen и Audi. Двигатели серии EA888 объёмом 1,8 и 2,0 литра, устанавливаемые на модели VW Tiguan, Audi A4, Audi Q3, Skoda Octavia, Audi Q5, Volkswagen Golf и VW Jetta, известны тем, что требуют частых доливок масла.

Фото: Wikipedia by OSX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Audi A4 2009

Кроме того, моторы BMW серии N63 также подвержены повышенному расходу масла. Проблема вызвана конструктивными особенностями этих двигателей, что приводит к необходимости регулярного контроля уровня масла.

Даже японские производители не застрахованы от подобных сложностей. Например, двигатель Toyota 1ZZ-FE объёмом 1,8 литра, устанавливаемый на модели Corolla и Avensis, также известен своим "масложором".

Корейские двигатели серий G4KA, G4KD и G4NA, которые использовались в Kia Sportage, Hyundai Tucson, Kia Soul и Kia Ceed до 2018 года, часто страдают от появления задиров в цилиндрах на пробеге 80-100 тысяч километров. Это также приводит к повышенному расходу масла и необходимости доливать его гораздо чаще, чем хотелось бы владельцам.

Важно учитывать, что игнорирование данной проблемы может привести к серьёзным повреждениям двигателя. Поэтому владельцам таких автомобилей рекомендуется регулярно проверять уровень масла, использовать качественные смазочные материалы и вовремя проводить техническое обслуживание.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

