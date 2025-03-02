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Выбираем авто 2008 года: старый, но надежный или новый, но сомнительный

2:05
Авто

В условиях постоянного роста цен на новые автомобили и ограниченного ассортимента у дилеров, выбор проверенной временем 17-летней машины может стать разумным решением. Особенно это актуально для тех, кто хочет надёжное авто по доступной цене.

Toyota Corolla
Фото: Wikipedia by Aero777, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Corolla

Toyota Corolla (E150) — один из самых надёжных вариантов. В России модель предлагалась с бензиновыми двигателями 1.4 (97 л. с.) и 1.6 (124 л. с.), а также механической или роботизированной коробкой передач. После рестайлинга 2009 года "робот" заменили на надёжный автомат Aisin.

Honda CR-V третьего поколения. Автомобиль комплектовался 2,0-литровым мотором (150 л. с.) и 2,4-литровым (166 л. с.), с механической или автоматической трансмиссией.

Hyundai Getz - компактный, но надёжный хэтчбек. Доступны версии с моторами 1,1 л (66 л. с.), 1,4 л (97 л. с.) и 1,6 л (105 л. с.), а также с механикой или автоматом.

Ford Focus второго поколения с 1,6-литровым атмосферником на 115 л. с. и автоматом. За версию с 2,0-литровым двигателем (145 л. с.) или 1,8-литровым дизелем (116 л. с.) придётся заплатить больше.

Mitsubishi Outlander 2008 года с 3,0-литровым V6 (220 л. с.), автоматом и полным приводом. Также встречаются версии с 2,4-литровым мотором (170 л. с.) и механикой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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