Премиум-пакет: бонусы и расширения для поклонников

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Forza Horizon 5 выходит на PlayStation: дата релиза объявлена

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Forza Horizon 5 уже четыре года доступна на Xbox и PC, но выход на PS5 добавит уникальные функции. Например, режим Horizon Realms — ограниченные по времени локации с тематическим оформлением: от зимних пейзажей до космических арен в стиле Tron. Всего представлено 12 зон, часть из которых размещена на футбольном стадионе внутри игрового мира.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Игровая приставка

Мнение экспертов

Некоторые обозретели отмечают, что покупка Premium-версии не обязательна: стандартное издание и так щедро награждает игроков за выполнение задач. Однако дополнения Hot Wheels и Rally Adventure стоит приобрести позже — они значительно расширяют контент.

Новые автомобили и графика

В обновление войдут ретро-модели Nissan из линейки Pike Factory: Pao, Figaro, Be-1 и S-Cargo, а также концепт-кар Hyundai Vision N 74.

На PS5 базовая версия предложит выбор между режимами производительности (60 кадров/с) и качества (30 кадров/с). На PS5 Pro в режиме качества добавятся трассировка лучей во время гонок и свободного перемещения, что улучшит отражения на кузовах машин.

Уточнения

Forza Horizon — видеоигра в жанре аркадного автосимулятора, разработанная Playground Games в сотрудничестве с Turn 10 Studios и изданная компанией Microsoft Studios в октябре 2012 года эксклюзивно для консоли Xbox 360. Является пятой по счёту частью серии Forza.



