Эпическая битва Ford и Porsche: "Ле-Ман" 1969 в деталях

От "Ле-Мана" до "Дайтоны": путешествие по культовым гонкам 60-х

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Любителям автоистории предлагают провести выходные, погрузившись в архивные записи легендарных гонок 1960-х. Сериал Vintage Road Racing, доступный бесплатно на платформе Tubi, собрал редкие кадры соревнований на трассах Дейтона-Бич, Ле-Мана, Нассау и Себринга. Семь эпизодов первой серии, каждый длительностью до 38 минут, позволяют за три с половиной часа пережить ключевые моменты эпохи, когда Ford и Porsche боролись за превосходство.

Фото: commons.wikimedia.org by Mathious Ier, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ford GT40

Ле-Ман-1969: противостояние титанов

Центральным событием сериала стал 24-часовой марафон 1969 года, где Ford GT40 под управлением Джеки Иккса одержал победу над Porsche 908. Этот заезд вошёл в историю не только из-за интриги на трассе, но и благодаря протесту Иккса. Гонщик выступил против традиционного старта "Ле-Ман", когда пилоты бежали к машинам после сигнала. Его демонстративный шаг (Иккс прошёл к автомобилю пешком) привёл к изменению правил: с 1970 года старт осуществлялся уже из салонов.

Где и как смотреть

Проект создан студией Choppertown, известной архивными материалами о авто- и мотогонках. Помимо Vintage Road Racing, на их YouTube-канале и Tubi доступны коллекции по дрэг-рейсингу и Trans Am. Новые серии пока не анонсированы, но существующие эпизоды уже стали находкой для ценителей ретро-автоспорта.

Уточнения

Ford GT40 — серия гоночных автомобилей классов Prototype и GT, разработанных в Ford в середине 1960-х годов специально для участия в Чемпионате Мира по гонкам на спортивных автомобилях и в первую очередь для гонки 24 часа Ле-Мана. Причиной создания автомобилей стало желание Генри Форда II победить автомобили Энцо Феррари за немотивированный отказ того заключить уже почти готовую сделку по продаже своей компании Форду после инициированного самим же Феррари предложения о продаже. Серия включает в себя несколько общих по концепции, но визуально и конструктивно отличающихся автомобилей, в том числе в дорожной версии. Четырёхкратный победитель гонки 24 часа Ле Мана (1966-1969 годов).



Porsche 908 — гоночный автомобиль, созданный компанией Porsche в 1968 году, принимавший участие в различных соревнованиях.



